Indien hat den Sonderstatus für die Unruheregion Kaschmir in der Verfassung aufgehoben. Das verkündete Innenminister Amit Shah im Parlament. Ihm zufolge tritt ein entsprechendes Dekret des Präsidenten sofort in Kraft.

Laut Minister Shah soll damit Artikel 370 der indischen Verfassung ersatzlos gestrichen werden. Dieser garantierte dem betroffenen Bundesstaat Jammu und Kaschmir bislang Autonomierechte, die nun nicht mehr gelten sollen.

Mehr Truppen, Hausarrest und Ausgangssperren

Die Entscheidung könnte in der mehrheitlich muslimischen Region im Himalaya, die auch von Pakistan beansprucht wird, für massive Spannungen sorgen. Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet, hatte Indien in den vergangenen Tagen Zehntausende zusätzliche Soldaten in die Region geschickt.

Zudem verhängten die Behörden im indischen Teil der Unruheregion Ausgangssperren in der regionalen Hauptstadt Srinagar und in umliegenden Gebieten. Internetdienste wurden blockiert, das Handynetz und das Festnetz abgeschaltet. Laut AFP wurden mehrere Regionalpolitiker unter Hausarrest gestellt. Die Agentur zitiert Bewohner von Srinagar, wonach in Teilen der Regionalhauptstadt zahlreiche Soldaten zu sehen und Schüsse zu hören waren.

Die genauen Gründe für die Ausgangssperren waren zunächst unklar. Am Sonntag teilte die indische Armee mit, pakistanische Soldaten und Milizionäre hätten versucht, die Demarkationslinie in Kaschmir zu überqueren. Der Versuch sei abgewehrt, fünf bis sieben Angreifer seien getötet worden.

"Dies ist der Zeitpunkt, um zu vermitteln"

Pakistan wies die Angaben zurück und bat die USA um Vermittlung in dem Konflikt. "Präsident Donald Trump bot an, in Kaschmir zu vermitteln. Dies ist der Zeitpunkt, dies zu tun", twitterte Ministerpräsident Imran Khan, der im Juli zu Gast im Weißen Haus war, am Sonntag. Die Situation habe sich verschlechtert, was auf "neue aggressive Aktionen der indischen Besatzungstruppen" zurückzuführen sei. "Das hat das Potenzial, sich zu einer regionalen Krise hochzuschaukeln."

Sowohl Indien als auch Pakistan beanspruchen Kaschmir jeweils für sich. Seit ihrer Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1947 haben die beiden Atommächte auch deshalb dreimal Krieg gegeneinander geführt. Kaschmir ist inzwischen geteilt, eine Demarkationslinie soll direkte Kämpfe verhindern, was jedoch kaum gelingt.

Vor einigen Monaten hatte Indien Angriffe auf pakistanisches Gebiet geflogen – erstmals seit dem Krieg 1971. Die Attacke der Luftwaffe hatte nach Darstellung der Regierung in Neu-Delhi einem Ausbildungslager einer Islamistengruppe namens Jaish-e-Mohammad gegolten, die einen Anschlag mit 40 Toten im von Indien kontrollierten Teil Kaschmirs für sich reklamiert hatte. Nach Darstellung Pakistans gibt es solche Islamistenlager in dem Gebiet hingegen nicht.