Krystal Ball, 37, ist eine US-amerikanische TV-Moderatorin, die den politischen Betrieb auch von innen kennt: 2010 trat sie für die Demokratische Partei in Virginia erfolglos als Kandidatin für das Repräsentantenhaus an. Von 2012 bis 2015 arbeitete sie für den Nachrichtensender MSNBC. Seit 2018 präsentiert sie die politische Morgensendung "Rising" für den Onlineauftritt der Hauptstadtzeitung "The Hill" in Washington.



ZEIT ONLINE: 2014 rieten Sie als Moderatorin des eher liberalen Nachrichtensenders MSNBC Hillary Clinton live im Fernsehen von einer Präsidentschaftskandidatur ab. Warum?

Krystal Ball: Wir kamen damals gerade aus einer schweren Rezession, Mittelschichtsjobs waren verloren gegangen, der Niedriglohnsektor wuchs. Die Ungleichheit stieg und die Leute waren wütend. In dieser Situation war eine Kandidatin wie Clinton fehl am Platz. Sie war aufs Tiefste vernetzt mit der amerikanischen Plutokratie, und ich fürchtete, dass sie deshalb Positionen einnehmen würde, die zu unternehmerfreundlich sind. Ich sagte damals schon voraus, dass sie die Nominierung bekommen und dann die Wahl verlieren würde. Aber solche Positionen waren bei MSNBC gänzlich unbekannt. Clinton wurde von weiten Teilen des Parteiestablishments und der liberalen Medien hofiert.

ZEIT ONLINE: Ihr TV-Monolog wurde damals breit rezipiert. Welche Konsequenzen hatten Ihre Äußerungen?

Krystal Ball © privat

Ball: Clintons Leute beschwerten sich bei meinen Vorgesetzten. Und mein Sender hatte natürlich große Angst, den Zugang zu ihrem Wahlkampflager zu verlieren. Exklusive Zugänge sind der Lebenssaft für politischen Journalismus in Washington. Ich wurde nie zensiert, aber anschließend erhielt ich die Vorgabe, alle Beiträge über Clinton vor der Ausstrahlung dem Chef des Senders vorzulegen. Und natürlich hatte das zumindest unterbewusst einen Einfluss darauf, wie und wie häufig ich mich danach zu Clinton geäußert habe.

ZEIT ONLINE: Das war nicht der einzige Zusammenstoß mit Ihrem Arbeitgeber.

Ball: Nein, ich wollte mich vor der Wahl mehr mit dem Transpazifisch-Amerikanischen Handelsabkommen TPP beschäftigen, das im Wesentlichen von Großunternehmen und deren Lobbyisten gestaltet wurde. Ich habe lange im Mittleren Westen gewohnt und miterlebt, wie durch das nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta dort die Industrie zusammenbrach und die Menschen ihre Jobs verloren. Im Sender teilte man mir dann aber recht deutlich mit, dass das Thema Handel niemanden interessiere. Im Wahlkampf stellte sich dann natürlich heraus, dass für viele Wähler die Handelspolitik eines der wichtigsten Themen war.

ZEIT ONLINE: Was glauben Sie, wie solche Fehlurteile zustande kommen?

Ball: Das liegt an der sozialen Herkunft vieler Journalisten. Sie bewegen sich in Kreisen, in denen die Leute aus gutem Hause kommen und keine finanziellen Probleme haben. Dazu leben sie meist in wohlhabenden urbanen Zentren. Da ist man natürlich weniger von den Konsequenzen von Nafta und TPP betroffen als im Mittleren Westen. Viele Menschen in den USA haben außerdem die falsche Vorstellung, dass Medien zuallererst dem öffentlichen Interesse verpflichtet sind. Aber zumindest beim Kabelfernsehen geht es um Einschaltquoten und um Werbegeld. Und wenn man in diesem Umfeld eine unternehmerkritische Haltung einnimmt, wird das nicht unbedingt gern gesehen.

ZEIT ONLINE: Gefährden Sie dann nicht Ihren eigenen Job, wenn Sie sich so freimütig zu diesen Zuständen äußern?

Ball: Bei The Hill hat man mich auch wegen meiner Perspektiven eingestellt. Man lässt mir freie Hand. Abgesehen davon: In den Medien gibt es mittlerweile so viele Alternativen. Man muss nicht mehr unbedingt bei einem großen Medium arbeiten, um gehört zu werden.