Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung hat den Sozialdemokraten (PD) mit einem Abbruch der Verhandlungen über die Bildung einer neuen Regierung in Italien gedroht. Sterne-Chef Luigi Di Maio stellte Bedingungen, die ins Regierungsprogramm müssten – andernfalls gebe es keine Koalition. "Entweder wir einigen uns auf unsere Programmpunkte oder wir machen nicht weiter", sagte Di Maio nach Gesprächen mit dem designierten Ministerpräsidenten Giuseppe Conte.



PD-Chef Nicola Zingaretti reagierte verärgert. "Entweder es ist Schluss mit den inakzeptablen Ultimaten oder man kommt nirgends hin", twitterte er.



Nach dem Scheitern der Allianz mit der rechten Lega verhandeln die Sterne mit den Sozialdemokraten über die Bildung einer neuen Regierung. Die PD will eine komplette Wende in der Politik, darunter eine Abkehr von der harten Linie gegen Migranten und ein klares Bekenntnis zu Europa. Die Fünf-Sterne-Bewegung hält unter anderem an einem umstrittenen Sicherheitsdekret fest, das der bisherige Innenminister Matteo Salvini durchgesetzt hatte. Dieses beinhaltet zum Beispiel hohe Geldstrafen für private Seenotretter. Außerdem bestehen die Sterne auf eine Steuerreform, einen Mindestlohn und eine Reduzierung der Zahl der Parlamentssitze.



Giuseppe Conte muss derzeit ein Kabinett zusammenstellen. Es wird erwartet, dass er nächste Woche bei Staatschef Sergio Mattarella seine Vorschläge einbringt. Danach kann das Kabinett vereidigt werden – als letztes müssen beide Parlamentskammern zustimmen.



Salvini ruft zu Demonstration auf

Die bisherige Regierung Italiens – eine Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechtsnationalistischer Lega – hatte Conte am 20. August für beendet erklärt. Zuvor hatte Matteo Salvini, der italienische Innenminister und Chef der Lega, das erst 14 Monate alte Regierungsbündnis gekündigt. Conte hatte die Regierungsgeschäfte kommissarisch weitergeführt. Salvini zielte mit dem Koalitionsbruch auf Neuwahlen ab. Umfragen sagten der Lega in diesem Fall ein starkes Ergebnis voraus, mit dem Salvini möglicherweise neuer Ministerpräsident hätte werden können.

Salvini verabschiedete sich nun aus seinem Ministerium. "Ich habe Hunderte von Mitarbeitern des Innenministeriums verabschiedet. Ich sah Tränen und habe ihnen gesagt, sie sollen diese in Lächeln verwandeln", sagte er. Der Lega-Chef hat für den 19. Oktober zu einer großen Demonstration gegen die mögliche neue Regierung in Rom aufgerufen. Zuvor sollen sich Lega-Anhänger bereits am 15. September im norditalienischen Pontida zu einer Demonstration treffen.