Bei einer Explosion auf einem militärischen Übungsgelände im Nordosten Russlands sind einem Medienbericht zufolge fünf Menschen ums Leben gekommen. Zudem soll es mehrere Verletzte gegeben haben. Wie die Staatsagentur Tass meldete, handelt es sich bei den Opfern um Mitarbeiter des russischen Verteidigungsministeriums und der Atomaufsichtsbehörde Rosatom.



Zu der Explosion kam es demnach beim Test eines neuartigen Triebwerks auf dem Übungsgelände in der Region Archangelsk am Weißen Meer. Der Vorfall ereignete sich dem Bericht zufolge bereits am Donnerstag - allerdings sei da noch von deutlich weniger Opfern die Rede gewesen.



Bei dem Test wurde offenbar auch Radioaktivität freigesetzt. Eine Sprecherin der in der Region liegendem Stadt Sewerodwinsk erklärte in einer Stellungnahme, am Donnerstag morgen sei erhöhte Radioaktivität gemessen worden. Diese Stellungnahme wurde aber inzwischen wieder gelöscht.

US-Regierung ist misstrauisch

Amerikanische Experten vermuten, dass es beim Test eines neuartigen Marschflugkörpers mit Atomantrieb zu der Explosion gekommen ist. Ein Mitglied der US-Regierung erklärte, er werde weder bestätigen noch dementieren, dass es einen Unfall mit einem atomar angetriebenen Marschflugkörper in Russland gegeben habe. "Wir beobachten weiterhin die Vorgänge im entlegenen Norden Russlands, aber die Versicherungen Moskaus 'alles ist ganz normal' klingen für uns unglaubwürdig", sagte der Regierungsmitarbeiter, der nicht genannt werden wollte.

Ankit Panda vom Amerikanischen Wissenschaftler Verband sagte, bei der Explosion eines mit flüssigen Brennstoff angetriebenen Raketentriebwerks werde keine Radioaktivität freigesetzt. Er nehme an, es habe einen Unfall mit einem mit Atomenergie betriebenem Triebwerk gegeben.



Russlands Präsident Wladimir Putin hatte im März 2018 eine neue Generation von Marschflugkörpern angekündigt. Sie seien bereits 2017 getestet worden, hätten eine unbegrenzte Reichweite und seien unangreifbar für alle existierenden Raketenabwehrsysteme.