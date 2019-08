Seit Wochen kommt es in Moskau zu großen Demonstrationen. Der Hintergrund: Viele Kandidaten wurden nicht zur Lokalwahl zugelassen. Die Staatsmacht reagierte teils drastisch und nahm zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Proteste fest. Der Soziologe Mischa Gabowitsch erforscht seit Langem soziale Bewegungen in Russland. Im Interview spricht er über die Unterschiede zur letzten großen Protestwelle in Russland 2011–2013.



ZEIT ONLINE: Herr Gabowitsch, Sie haben in den vergangenen Wochen die Proteste in Moskau vor Ort verfolgt, wurden aber am Samstag selbst kurz festgenommen. Was ist denn genau passiert?

Mischa Gabowitsch: Es war keine große Sache. Schon vor Beginn der Demonstration, die nicht genehmigt war, haben Sondereinsatzkräfte große Teile des Stadtzentrums abgesperrt. In dem Moment, als dann eine Aktion hätte beginnen können, haben sie wahllos Leute festgenommen. Ich wurde gerade von einer Schweizer Journalistin interviewt, dann haben sie gleich uns beide mitgenommen. Doch das ist sogar dem Kandidaten einer kremlfreundlichen Partei passiert, als er vor laufender Kamera davon gesprochen hat, dass er den Polizeieinsatz gutheißt. Als die Polizei dann im Gefangenentransporter unsere Dokumente überprüft hat, wurden wir wieder freigelassen.



ZEIT ONLINE: Das klingt nach einem eher wahllosen Vorgehen der Polizei. Bisher wurden bei Protesten in Russland ausländische Journalisten und neutrale Beobachter eigentlich immer verschont. Ist diese Art von Willkür neu?



Gabowitsch: Ich denke schon, dass diese Wahllosigkeit eine neue Qualität hat. Es gab da anscheinend die Devise: Erst mal alle festnehmen, und dann sehen wir weiter. Gewalt gegen Demonstranten ist in Russland nichts Neues. Bei genehmigten Demonstrationen sind die Teilnehmer aber räumlich von Außenstehenden getrennt, in diesem Fall haben mehr Passanten und Beobachter gelitten als sonst.



ZEIT ONLINE: Wie erklären Sie sich dieses harte Durchgreifen?



Mischa Gabowitsch 1977 in Moskau geboren, ist Soziologe und Zeithistoriker und forscht zu Protesten und sozialen Bewegungen in Russland. 2013 ist im Suhrkamp Verlag sein Buch Putin kaputt!? Russlands neue Protestkultur erschienen. Gabowitsch ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Einstein Forum in Potsdam.

Gabowitsch: Es geht wohl darum, ganz entschieden eine mögliche Erfolgsserie zu unterbinden. Nach den Demonstrationen zur Freilassung des Journalisten Iwan Golunow, dem wegen angeblichen Drogenbesitzes im Juni der Prozess gemacht wurde, der dann aber freikam, haben viele in Moskau zum ersten Mal seit Langem den Eindruck gewonnen, dass sie etwas mit ihrem Protest erreichen können. Und jetzt will die Staatsmacht zeigen: Damit ist jetzt Schluss! Wir bestimmen, wie die anstehende Wahl zum Stadtparlament ablaufen wird, und ihr habt euch gefälligst daran zu halten. Eine klare Botschaft, dass die Leute stillhalten sollen.



ZEIT ONLINE: Sie haben mit Putin kaputt!? ein Buch über die Protestbewegung 2011–13 geschrieben. Inwiefern unterscheiden sich die heutigen Proteste?



Gabowitsch: Die Anliegen sind heute viel konkreter. Damals ging es zwar in erster Linie um Wahlfälschung bei den Parlamentswahlen 2011, aber die Demonstrationen waren auch Bühne für andere Anliegen, etwa zu Umwelt oder Stadtplanung. Die aktuellen Moskauer Proteste sind kleiner, aber konkreter. Die Menschen wissen ganz genau, wofür sie auf die Straße gehen. Zum Teil kennen die Demonstranten die Politiker sogar persönlich, die für das Stadtparlament kandidieren, aber nicht zugelassen wurden. Einige der Kandidaten sitzen auch schon als Abgeordnete in den Bezirksparlamenten, wo sie sich um alltägliche Dinge wie Müllabfuhr, Spielplätze oder Straßengestaltung kümmern. Viele Moskauer haben einen konkreten Bezug zu ihnen und haben sie mit ihrer eigenen Unterschrift unterstützt. Und dann wird ihnen gesagt: Das ist alles nicht echt! Dich gibt es gar nicht!



ZEIT ONLINE: Weil die Behörden die Unterschriften als gefälscht abgelehnt haben.



Gabowitsch: Die Leute denken sich dann: Warum soll dieser Kandidat nicht zugelassen werden? Der macht doch gute Arbeit! Der will niemanden stürzen oder eine Revolution vom Zaun brechen! Der will einfach eine bessere Müllabfuhr und weniger Korruption bei Auftragsvergaben. Hinzu kommt, dass die Wahlkommission diesen persönlichen Bezug selbst gefördert hat. Sie hat die Anforderungen für die Wahl verschärft, etwa die Zahl der Unterschriften erhöht, die nötig sind, um zugelassen zu werden. Das hat die Kandidaten dazu gezwungen, ihre Kampagne früher zu starten und früher auf die Leute zuzugehen. Dadurch wurde noch mehr Vertrauen zu den Wählern aufgebaut. In Russland ist ein Protest immer dann besonders emotional und langlebig, wenn die Menschen das Gefühl haben, dass sie persönlich betroffen sind.