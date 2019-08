Irans Außenminister Dschawad Sarif ist überraschend beim G7-Gipfel im französischen Biarritz eingetroffen. Laut französischem Präsidialamt traf er mit seinem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian zu Gesprächen zusammen. Ein Treffen mit Vertretern der USA sei zunächst nicht geplant. Der iranische Außenamtssprecher Abbas Mussawi sagte: "Es wird auf dieser Reise keine Treffen oder Gespräche mit der amerikanischen Delegation geben."

"Der Grund für das Gespräch ist, dass es am Vortag eine sehr substanzielle Diskussion der G7-Chefs gegeben hat", sagte ein Vertreter der französischen Regierung. Auf dieser Basis sei es wichtig, darüber zu sprechen, wie man eine Deeskalation in der Golfregion erreichen könne. Die G7-Chefs hätten das Thema beim Abendessen am Samstag lange diskutiert. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Italien und Kanada wollen an dem Atomabkommen mit Iran festhalten, das US-Präsident Donald Trump 2018 aufgekündigt hatte.

Trump wollte Sarifs Besuch zunächst nicht kommentieren. Auf die Frage, ob die USA zuvor von dem Besuch Sarifs informiert worden seien, sagte ein Regierungsvertreter, dass die französische Regierung in "aller Transparenz mit den USA und den europäischen Partnern" agiere.

Die Iran-Politik zählt zu den wichtigsten Fragen, die die G7-Chefs bei ihrem Treffen beraten. In den vergangenen Monaten hatten die Spannungen zwischen den USA und dem Iran deutlich zugenommen, was sich wiederholt in Konflikten um Tanker in der Straße von Hormus zeigte.



Erst am Freitag war Sarif zu Gesprächen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris gewesen. Macron ist Gastgeber des G7-Gipfels, der noch bis Montag dauert.