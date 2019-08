Die libanesische Armee hat nach eigenen Angaben im Süden des Landes auf israelische Aufklärungsdrohnen geschossen. Insgesamt seien drei Drohnen in den libanesischen Luftraum eingedrungen, teilte die Armee laut der staatlichen Nachrichtenagentur NNA mit. Aufgrund dieser "Verletzung des libanesischen Luftraums" habe sie das Feuer eröffnet.

Die israelische Armee erklärte in der Folge, es seien von libanesischer Seite Schüsse auf einen Luftraum zu hören gewesen, in dem Drohnen der Armee im Einsatz gewesen seien. Diese hätten ihre Mission zu Ende geführt. Es seien keine Schäden gemeldet worden.



Die Spannungen zwischen den beiden Nachbarländern sind seit dem Wochenende angestiegen. Am Sonntag ist eine israelische Drohne über der libanesischen Hauptstadt Beirut abgestürzt, eine zweite ist im Süden Beiruts explodiert und habe dabei das Medienzentrum der militanten Hisbollah beschädigt. Daraufhin warf die Hisbollah Israel vor, einen Bombenangriff verübt zu haben.



Libanons Präsident spricht von einer "Kriegserklärung" Israels



Auch Libanons Präsident Michel Aoun sprach von einer "israelischen Aggression", die einer "Kriegserklärung" gleichkomme. Bei einem Treffen mit dem UN-Gesandten Ján Kubiš sagte Aoun, der Vorfall rechtfertige eine militärische Reaktion seines Landes. "Dies erlaubt uns, von unserem Recht zur Verteidigung unserer Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen Integrität Gebrauch zu machen", so der libanesische Präsident.

Hingegen teilte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Montag per Videobotschaft mit, Israel werde "an mehreren Fronten" vom Iran bedroht. Israel werde seine Sicherheit weiterhin unter dem Einsatz "aller notwendigen Mittel" verteidigen. Die Vereinten Nationen riefen alle Seiten zur Deeskalation auf. UN-Sprecher Stéphane Dujarric mahnte eine "äußerste Zurückhaltung sowohl im Handeln als auch in der Rhetorik" an.

Die Hisbollah ist eine militante schiitische Organisation im Libanon, die vom Iran unterstützt wird. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu militärischen Auseinandersetzungen zwischen der Hisbollah und der israelischen Armee, die ihren Höhepunkt im Libanonkrieg 2006 fanden. In dem Krieg wurden etwa 1500 Menschen getötet, der Großteil davon waren libanesische Zivilistinnen und Zivilisten. Seit dem 14. August 2006 herrscht zwischen Israel und dem Libanon ein Waffenstillstand.