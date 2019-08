Die syrischen Kurden haben eigenen Angaben zufolge damit begonnen, den Weg für eine Sicherheitszone in Nordsyrien frei zu machen. Die Verwaltung der halbautonomen Kurdenregion im Nordosten Syriens teilte mit, dass seit vergangenem Samstag bei Ras al-Ain einige Einheiten der Volksverteidigungseinheiten (YPG) und schwere Waffen von der türkischen Grenze abgezogen worden seien. Die Türkei und die USA hatten Anfang August vereinbart, eine Sicherheitszone in Nordsyrien zu schaffen.

Die Türkei fordert die Einrichtung einer solchen Zone schon seit Jahren. Sie sieht die Präsenz der YPG an ihrer Grenze als Bedrohung. Die Türkei ging seit 2016 zweimal gegen die YPG vor und drohte zuletzt mit einer neuen Offensive, falls es nicht gelingen sollte, die Sicherheitszone zu errichten.



Die USA hingegen unterstützen die YPG im Kampf gegen die Dschihadisten in Syrien. US-Präsident Donald Trump hatte sich erstmals Ende vergangenen Jahres dafür ausgesprochen, eine Sicherheitszone einzurichten. Allerdings wurden erst jetzt konkrete Schritte für die Umsetzung getroffen.



Wie genau die Sicherheitszone aussehen soll, ist jedoch unklar. Dem türkischen Verteidigungsministerium zufolge ist ein gemeinsames Koordinierungszentrum der Türkei und der USA geplant. Streitpunkte der beiden Nato-Verbündeten waren unter anderem, wie groß die Pufferzone sein soll und wer sie kontrollieren wird.



Erdoğan zu Syrien-Gesprächen in Moskau

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan reiste indes nach Moskau, um mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über die eskalierende Lage in der letzten Rebellenhochburg in Syrien in der Provinz Idlib zu sprechen. Die Türkei unterstützt dort die Rebellen, Russland ist Schutzmacht der syrischen Regierung. Beide Länder hatten sich in Idlib auf eine Deeskalationszone geeinigt und die Türkei hatte Beobachtungsposten eingerichtet.

Seit Ende April rücken aber Truppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad gegen die Aufständischen vor und haben jüngst auch einen türkischen Posten eingekesselt. Außerdem wurde ein türkischer Konvoi aus der Luft angegriffen.

Während einer ersten gemeinsamen Stellungnahme am Rand einer internationalen Luft- und Raumfahrtmesse in Moskau sprach Erdoğan nun von einem "aufrichtigen und engen Dialog" mit Russland. Er glaube, dass die Beziehungen sich weiter vertiefen werden.