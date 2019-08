Polens stellvertretender Justizminister Łukasz Piebiak ist zurückgetreten. Er reagierte damit auf Vorwürfe, eine Hasskampagne gegen Richter organisiert zu haben, die die umstrittene Justizreformen der nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) kritisierten. Zugleich kündigte er an, gegen das Internetportal onet.pl wegen Verleumdung vorzugehen.

"Aus Verantwortungsbewusstsein für den Erfolg der Reformen, an denen ich vier Jahre lang hart gearbeitet habe, reiche ich beim Justizminister meinen Rücktritt ein", schrieb Piebiak in einer Erklärung an die polnische Nachrichtenagentur PAP.

Die polnische Nachrichten-Website onet.pl hatte am Montag gemeldet, Piebiak habe mit einer Frau namens Emilia über Möglichkeiten beraten, Richter zu diskreditieren. Unter anderem soll es darum gegangen sein, anonym bloßstellende Informationen über die Richter im Internet und an Journalisten zu verbreiten. Emilia sagte onet.pl, rund 20 Richter seien Opfer der Kampagne.

Piebiak bestritt den Bericht und kündigte an, die Nachrichten-Website zu verklagen. "Es ist kein Zufall, dass diese Lügen kurz vor der Parlamentswahl auftauchen", sagte er. Erst vor zwei Wochen war der polnische Parlamentspräsident Marek Kuchciński – ebenfalls ein Mitglied der PiS – wegen eines Flugkostenskandals zurückgetreten.

Nach ihrem Wahlsieg Ende 2015 hatte die PiS unter anderem eine umstrittene Justizreform zur beschleunigten Pensionierung zahlreicher Oberster Richter auf den Weg gebracht. Der Europäische Gerichtshof zwang Polen jedoch, die Regelung außer Kraft zu setzen, da sie die Unabhängigkeit der Justiz untergrabe. Die EU-Kommission geht seit Anfang 2016 wegen mehrerer Justizreformen gegen Polen vor. Sie wirft der nationalkonservativen Regierung in Warschau vor, die Unabhängigkeit der Justiz zu beschneiden und die Gewaltenteilung zu untergraben.