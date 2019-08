Proteste am Flughafen von Hongkong © Anthony Kwan/​Getty Images

Wegen der anhaltenden Proteste der Demokratiebewegung hat Hongkongs Flughafen sämtliche Abflüge, die noch nicht eingecheckt sind, für den Rest des Tages gestrichen. In einer Erklärung hieß es, dass zwar noch Flüge landen konnten, neue Starts aber verschoben wurden. Der Flughafenbetrieb sei durch die öffentliche Versammlung am Flughafen "ernsthaft gestört" worden, teilte der Flughafen mit. Täglich werden hier CNN zufolge mehr als 1.000 Flüge abgewickelt.

Tausende Demonstranten haben sich in der Abflug- und Ankunftshalle des Flughafens versammelt. Sie demonstrieren gegen die Regierung und die Polizeigewalt bei vorangegangenen Protesten. Schwarz gekleidete Aktivisten skandierten im Flughafen Parolen. Sie zeigten auch Bilder von Polizisten, die mit Schlagstöcken und Tränengas gegen die Demonstranten vorgegangen waren.

Am Wochenende hatte es in Hongkong am Flughafen und auf den Straßen der Stadt erneut Proteste gegeben. Die Polizei setzte in einem Bahnhof und mehreren Stadtvierteln Tränengas ein. Die Website Hongkong Free Press zeigte Aufnahmen einer Festnahme, an der sich offenbar auch als Demonstranten verkleidete Polizisten beteiligten. Der festgenommene junge Mann hatte eine blutende Wunde am Kopf und sagte, ihm sei ein Zahn abgebrochen. Die Polizei berichtete, Beamte seien durch Laserpointer und einen Molotowcocktail verletzt worden.

Menschen fordern demokratische Reformen

Seit zwei Monaten wird in Hongkong immer wieder protestiert, es kam auch mehrfach zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Einen Höhepunkt hatten die Demonstrationen am vergangenen Montag mit einem Generalstreik erreicht. Die Polizisten setzten dabei Tränengas und Schlagstöcke ein.



Auslöser für die Demonstrationen war ein Gesetzesentwurf zur Auslieferung mutmaßlicher Krimineller an China. Regierungschefin Carrie Lam hat das Gesetz mittlerweile zwar für "tot" erklärt. Die Demonstrationen haben sich aber zu einer breiteren Bewegung gegen die Regierung und das harte Vorgehen der Polizei entwickelt. Viele Menschen befürchten zudem zunehmenden Einfluss Pekings und fordern demokratische Reformen.

Die frühere britische Kronkolonie Hongkong wird seit der Rückgabe 1997 an China nach dem Grundsatz "Ein Land, zwei Systeme" als eigenes Territorium autonom regiert. Anders als die Menschen in der kommunistischen Volksrepublik genießen die Hongkonger das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie Presse- und Versammlungsfreiheit.