Am Flughafen von Hongkong haben sich erneut Tausende Demonstranten versammelt und so den Flugbetrieb den zweiten Tag in Folge lahmgelegt. Die zumeist schwarz gekleideten Aktivisten setzten sich erneut auf den Boden der Ankunfts- und Abflughalle. Wie der Flughafenbetreiber mitteilte, wurden alle restlichen Flüge des Tages eingestellt.

Bereits am Vortag hatten Tausende Demonstranten den Flughafen blockiert, um so ihren Protest gegen die immer brutalere Polizeigewalt gegen ihre Bewegung zum Ausdruck zu bringen. Zudem wollen sie nach eigenen Angaben die Regierung so auch in wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen. Der Airport, einer der geschäftigsten weltweit und ein zentrales Drehkreuz für Langstreckenflüge über China und Südostasien, strich deshalb von Montagnachmittag an sämtliche Flüge für den Tag.



Am Dienstagmorgen startete der Flugbetrieb dann langsam wieder, bevor er nun erneut gänzlich zum Erliegen kam. Hunderte Regierungsgegner hatten bereits seit dem vergangenen Freitag friedlich am Flughafen protestiert, ohne den Betrieb nennenswert zu beeinträchtigen.



Regierungschefin Lam verteidigt Polizeikräfte

Die Kritik der Demonstranten richtet sich vor allem gegen Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam sowie die Polizei des Stadtstaats. Diese stellte sich erneut hinter die Beamten. Als jemand, der nicht selbst Teil der Polizei sei, könne sie nicht darüber bestimmten, wie Polizeieinsätze ablaufen, "insbesondere wenn die Polizei vor Ort ein Urteil fällen muss", sagte Lam. Ihr zufolge habe die Polizei in den vergangenen zwei Monaten "große Schwierigkeiten gehabt, das Gesetz durchzusetzen". Dennoch seien die Regierung und die Polizei in Hongkong laut Lam in der Lage, die politische Krise zu lösen.

"Seht euch unsere Stadt an. Wollt ihr wirklich, dass sie in einen Abgrund getrieben wird?", sagte die Regierungschefin in einem Appell an die Demonstranten. Lam zufolge bringen die Aktivisten die Stadt in eine Lage, "aus der es kein Zurück gibt". Die Gewalt werde die Gesellschaft "in eine sehr besorgniserregende und gefährliche Situation stürzen", sagte sie.

In der einstigen britischen Kronkolonie kommt es seit mehr als zwei Monaten immer wieder zu heftigen Protesten, die regelmäßig mit Ausschreitungen enden. Auslöser der Demonstrationen war ein inzwischen zurückgezogener Gesetzentwurf zur Auslieferung mutmaßlicher Krimineller an Festland-China. Die Proteste entwickelten sich zu einer breiteren Bewegung. Viele Menschen befürchten einen zunehmenden Einfluss Pekings auf das Leben in der Finanzmetropole, die 1997 unter dem Motto "ein Land, zwei Systeme" an China angeschlossen wurde. Sie werfen Regierungschefin Lam eine zu große Nähe zu China vor und fordern ihren Rücktritt.

Zuletzt war es am Wochenende zu heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und der Polizei gekommen. Die Sicherheitskräfte setzten Schlagstöcke und Gummigeschosse ein. Tränengas wurde auf den Straßen und erstmals auch in einer U-Bahnstation verschossen. Protestierende warfen Steine. Die Polizei warf Regierungsgegnern vor, Einsatzkräfte mit Brandsätzen verletzt zu haben. Mehrere Beamte erlitten demnach Verbrennungen und Augenverletzungen durch Laserpointer. Nach Angaben der Regierung wurden insgesamt 45 Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer.