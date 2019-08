Italiens Präsident Sergio Mattarella will den Parlamentsparteien mehr Zeit für die Suche nach einer Regierungsmehrheit einräumen. Er werde am Dienstag neue Gespräche mit den Parteien führen, kündigte das Staatsoberhaupt an.

Die Parteien haben damit die Möglichkeit, sich auf eine neue Regierungsmehrheit zu schmieden. Gelingt ihnen das nicht, wird Mattarella vorgezogene Neuwahlen in die Wege leiten. Das Staatsoberhaupt sagte, die Regierungskrise müsse schnell gelöst werden.

Der Rücktritt von Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte am Dienstag das Aus der Koalition aus rechtspopulistischer Lega und Fünf-Sterne-Bewegung nach monatelangen Streitereien besiegelt. Anschließend sondierte Staatspräsident Mattarella mit Vertretern der Parlamentsparteien, ob eine neue Regierungsmehrheit gebildet werden kann oder ob Neuwahlen notwendig seien.

Innenminister Matteo Salvini hatte die Regierungskoalition seiner rechtspopulistischen Lega mit der Fünf-Sterne-Bewegung für arbeitsunfähig erklärt und wollte mit einem Misstrauensvotum gegen Conte vorgezogenen Parlamentswahlen erzwingen.