Zu Beginn und am Ende müsse man gut aufpassen. Das seien "die gefährlichsten Momente". Kamila und Igor sprechen von Kundgebungen in Russland und vom Einschreiten der Polizei. Von der Gefahr, verhaftet zu werden. Die beiden Moskauer Teenager, deren volle Namen wir zu ihrem Schutz verschweigen, sind zwei von mehreren Tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die vergangene Woche an den Protesten in der russischen Hauptstadt teilgenommen haben. Die beiden Jugendlichen hatten Glück, sie wurden nicht festgenommen.

Diesen Samstag werden sie wieder dabei sein, den Warnungen der Behörden zum Trotz. Die Opposition hat abermals zu einem Meeting für freie Wahlen im Moskauer Zentrum gerufen. Die Behörden haben es nicht gestattet. "Natürlich haben wir Angst", sagen die beiden Schüler bei einem Treffen in einem Moskauer Selbstbedienungscafé, in dem Sandwiches und Sushi angeboten werden. "Aber wir haben nichts zu verlieren."

Fragt man die Schüler nach ihren politischen Forderungen, nennen sie echte, freie Wahlen und das Zulassen politischer Konkurrenz. "In Russland gibt es nur Putin, aber keine Politik", beschreibt Kamila den Mangel an politischen Diskursen und dass alles am Präsidenten hängt. Einen "sozialen Polizeistaat" nennt Igor sein Land sarkastisch. Am Beispiel der beiden Jugendlichen zeigen sich die Schwierigkeiten des Kremls im Umgang mit jungen Großstädtern. Die Forderungen dieser Generation kann die russische Führung aber bislang getrost ignorieren. Denn die Jugend mag furchtlos für ihre Rechte protestieren, über Macht und Mittel verfügt sie nicht. Der Kreml muss noch keine Angst haben.

"Die Staatsmacht ist wie aus einer anderen Welt"

Geboren sind die Teenager in den Jahren 2001 und 2002 – also während der ersten Amtszeit Wladimir Putins. Seit ihrer frühesten Kindheit hat es in Russland nur einen einflussreichen Politiker gegeben: den heutigen Kremlchef. Inzwischen sind sie Teil einer regierungskritischen Jugendszene, die von der staatlichen Propagierung konservativ-traditioneller Werte, dem wachsenden Einfluss der Kirche, Patriotismus und der Sinnsuche in der "großen" Geschichte befremdet ist. Das entspricht der Stimmung in der Hauptstadt, aber nicht im Rest des Landes. Nur in Moskau überwiegen laut einer aktuellen Umfrage jene, die eine Verlängerung der Amtszeit Putins nach 2024 ablehnen. In allen anderen Regionen ist es umgekehrt.

Die beiden Teenager geben sich auch ästhetisch als Anhänger einer alternativen Jugendkultur zu erkennen. Igor trägt seine hellgrün gefärbten Haare kinnlang, Kamilas Lippen glänzen in dunklem Lila. Neformaly nennt man sie treffend in Russland: die Informellen. Und ihr Konflikt mit der Obrigkeit hat nicht allein mit politischen Forderungen zu tun. Es geht um Kommunikation, wie der Vizechef des unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Lewada-Zentrum, Denis Wolkow, im Gespräch mit ZEIT ONLINE sagt: "Die Staatsmacht ist wie aus einer anderen Welt. In den Augen der Jugend wirkt sie physisch und moralisch veraltet, nicht zeitgemäß." Versuche, mit der jüngeren Generation ins Gespräch zu kommen, verliefen so meist nicht sehr erfolgreich: "Man findet keine gemeinsame Sprache."

Befremdlich vor allem für die jungen Russinnen und Russen wirkt derzeit etwa der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin. Nach der polizeilichen Auflösung der Kundgebung in der Vorwoche war er für mehrere Tage wie verschwunden. Am Dienstag äußerte er sich erstmals in einem choreografierten TV-Interview mit einer Lokaljournalistin zu den Ereignissen. Steif stand er vor dem Luschniki-Stadion und sprach wie ein Roboter von "gut geplanten Massenunruhen". Er beschuldigte die Demonstranten, das Bürgermeisteramt stürmen zu wollen. Die Polizei, der er für die Pflichterfüllung dankte, sei zur Gewaltanwendung gezwungen gewesen. Viele der Protestierenden seien nicht aus der Hauptstadt selbst gewesen, sondern angereist. Sobjanin stammt selbst aus Sibirien, ein Umstand, der immer wieder für Spott herhalten muss. "Das ist nicht Simbabwe, Leute", erlaubte sich der Stadtchef schließlich noch eine politisch unkorrekte Schelte gegen die "wilde" Opposition. Die Reaktion der Internetgeneration auf dem YouTube-Kanal des Fernsehsenders TVZ: 800 Likes und mehr als 11.000 Dislikes.