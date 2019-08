Das Bürgermeisteramt von Moskau hat zwei Kundgebungen mit je 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bewilligt. Die Erlaubnis gilt für den 10. und 11. August. Von der russischen Opposition bereits für diesen Samstagnachmittag geplante Proteste bleiben verboten. Die Staatsanwaltschaft warnte vor der Teilnahme.



Die Juristin Ljubow Sobol twitterte, sie werde trotzdem am Samstag für eine Zulassung zur Stadtratswahl demonstrieren. Sie gehört zum Team des inhaftierten Oppositionsführers Alexej Nawalny, der seit Ende Juli eine 30-tägige Arreststrafe absitzt. Zudem kämpft sie selbst um eine Zulassung zur Abstimmung am 8. September.

Die zentrale Wahlkommission hatte fast ausschließlich kremltreue Kandidatinnen und Kandidaten zugelassen. Regierungsgegner blieben wegen angeblicher Formfehler außen vor.

Vergangenen Samstag war die russische Polizei mit Schlagstöcken gegen die friedlichen Teilnehmer der Proteste vorgegangen. Dabei gab es rund 1.400 Festnahmen. Die neuerliche Polizeigewalt löste international Kritik aus.



Die Opposition rief die Bürger trotz des Demonstrationsverbots dazu auf, für ihr Recht auf demokratische Wahlen auf die Straße zu gehen. Die Proteste richten sich auch gegen Behördenwillkür in Russland. Die russische Polizei kündigte an, erneut hart gegen Demonstranten vorzugehen.



Untersuchungshaft für vier Oppositionelle

Nach der Kundgebung am vergangenen Samstag wurde inzwischen gegen vier Regierungskritiker Untersuchungshaft angeordnet. Sie werden beschuldigt, zu "Massenunruhen" aufgerufen zu haben. Iwan Podkopajew, Kirill Schukow, Samariddin Radschabow und Alexej Minjailo, alle von Beruf Anwalt, drohen bis zu 15 Jahre Haft. Ihr Gerichtstermin ist am 27. September.



Zuvor waren am Freitag fünf weitere Personen festgenommen worden, denen "Gewalt gegen Sicherheitskräfte" vorgeworfen wird. Das Strafmaß beträgt im Fall einer Verurteilung acht bis 15 Jahre Haft.



Tausende Menschen waren am Samstag in der russischen Hauptstadt auf die Straße gegangen, um für freie Kommunalwahlen zu demonstrieren. Laut Angaben der Opposition verlief die Kundgebung friedlich, die Gewalt sei von den Polizisten ausgegangen. Offiziellen Angaben zufolge hatten rund 3.500 Menschen an der Kundgebung teilgenommen.