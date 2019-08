Die unbegleiteten minderjährigen Migranten dürfen das spanische Rettungsschiff Open Arms verlassen. Die Jugendlichen sollten von der italienischen Küstenwache nach Lampedusa gebracht werden. Nach einer erneuten Aufforderung durch Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte Innenminister Matteo Salvini die Ausschiffung angeordnet, wie mehrere italienische Medien berichteten.



Auch der Kommandant des Schiffes, Marc Reig, erklärte via Twitter, dass 27 Minderjährige von Bord gehen werden. Nun gelte es, diese Nachricht den anderen Passagieren so zu vermitteln, dass es nicht zu Zwischenfällen komme. Derweil bereitet die Polizei an der Mole von Lampedusa auf den Einsatz vor, wie RaiNews berichtet.

Die Open Arms befindet sich seit Donnerstag vor der italienischen Insel Lampedusa. Auf dem Schiff befinden sich derzeit noch 134 Migranten, die seit mehr als zwei Wochen auf zum Teil engstem Raum ausharren. Am Mittwoch hatte das Verwaltungsgericht von Latium dem Schiff das Einlaufen in italienische Gewässer erlaubt, indem es ein entsprechendes Verbot des Innenministeriums aufhob. Salvini hatte daraufhin Widerspruch gegen das Urteil angekündigt. Nun gewährte er zumindest den unbegleiteten minderjährigen Schutzsuchenden von Bord zu gehen.

Salvini weist Verantwortung von sich

Allerdings äußerte Salvini in einem Antwortschreiben an Conte seinen Unmut über die Maßnahme. Darin heißt es: "Die an Bord der Open Arms befindlichen (angeblichen) Minderjährigen werden ausgeschifft". Dies geschehe gegen seinen eigenen Willen und in der Hoffnung, dass Conte damit keinen "gefährlichen Präzedenzfall" schaffe. Die Verantwortung liege allein beim Ministerpräsidenten.

Nach der Ankündigung Salvinis schrieb der verantwortliche Kapitän Reig auf Twitter, er hoffe, dass nun sehr schnell auch die übrigen 107 Personen von Bord könnten. Die Lage auf dem Schiff gleiche einer "Zeitbombe". Seine Besatzung habe die ganze Nacht kein Auge zugetan, um Gewalt und Selbstverstümmelung unter den Passagieren zu verhindern, so Reig am Vormittag. Der spanische Fernsehsender RTVE zeigte Bilder erschöpfter und aufgebrachter Migranten, die Land sehen, dieses aber nicht betreten dürfen. "Die Menschen verlieren die Geduld und sind sehr nervös", sagte eine Reporterin an Bord. Es sei schwer zu ertragen, die nur 800 Meter entfernte Insel nicht betreten zu dürfen. Einige Migranten hätten gedroht, ins Wasser zu springen.



Staatsanwaltschaft prüft Unterlagen der Küstenwache

Bereits am Freitagmorgen waren insgesamt 13 Menschen von Bord geholt worden, da sie nach Aussage der Organisation "Proactiva Open Arms" aus medizinischen und psychischen Gründen dort nicht weiter bleiben konnten. Allerdings gibt es widersprüchliche Angaben über den Gesundheitszustand der von Bord gegangenen Migranten. Medienberichten zufolge stellten Ärzte auf Lampedusa bei den von Bord geholten Menschen bis auf eine Ohrenentzündung keine weiteren Leiden fest. Die Ärzte wie auch anderes medizinisches Personal sollen nun von Mitarbeitern der Staatsanwaltschaft Agrigent befragt werden. Auch soll in Kürze ein medizinisches Team an Bord gehen, um die verbliebenen Personen an Bord zu untersuchen.

Außerdem berichteten mehrere Medien, dass die Staatsanwaltschaft Agrigent untersuche, warum das Rettungsschiff bisher nicht in Lampedusa anlegen durfte. Aus diesem Grund hatte die Staatsanwaltschaft bereits am Freitag beim zentralen Such- und Rettungszentrum der italienischen Küstenwache in Rom Unterlagen beschlagnahmen lassen. Man wolle die Befehlskette untersuchen, die dazu geführt habe, dass die Open Arms bisher nicht in Lampedusa anlegen durfte, hieß es in Medienberichten. Unter den beschlagnahmten Dokumenten ist laut Repubblica auch ein Briefwechsel mit dem Innenministerium, dem die Küstenwache mitteilte, dem Anlegen der Open Arms in Lampedusa stehe nichts entgegen.

Sechs EU-Länder, darunter Deutschland und Spanien, hatten sich zuletzt bereit erklärt, Migranten zu übernehmen. Dennoch darf die Open Arms bislang nicht in den Hafen einfahren. Südlich von Sizilien wartete zudem ein weiteres Rettungsschiff die "Ocean Viking" mit 356 Migranten auf die Erlaubnis, in einen sicheren Hafen fahren zu können. Die Organisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen hatten die Menschen in mehreren Einsätzen in Sicherheit gebracht.