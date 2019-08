Russland und die Türkei haben vereinbart, sich für eine "Normalisierung" der Situation in der umkämpften nordsyrischen Provinz Idlib einzusetzen. "Wir haben verstanden, was wir gemeinsam unternehmen müssen, um dieses Problem zu lösen", sagte Russlands Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Moskau. Es seien "zusätzlich gemeinsame Schritte" vereinbart worden, um die Situation zu deeskalieren. Auch Erdoğan nannte das Treffen "sinnvoll".

Einen konkreten Plan zur Beendigung der Krise in der letzten großen Rebellenhochburg in Syrien legten die beiden Präsidenten allerdings nicht vor.

Die Türkei unterstützt im syrischen Bürgerkrieg die Rebellen, Russland ist Schutzmacht der syrischen Regierung. Erdoğan und Putin hatten im vergangenen September im russischen Sotschi eine Waffenruhe zwischen Rebellen und Regierungstruppen in Idlib vereinbart. Durch das Abkommen wurde damals eine drohende Offensive von Machtinhaber Baschar al-Assad abgewendet, doch wurde die Vereinbarung nie komplett umgesetzt. Seit Ende April gehen die Assad-Truppen mit Unterstützung der russischen Luftwaffe wieder verstärkt gegen die überwiegend islamistischen Rebellen vor. Erst kürzlich waren die syrischen Truppen in Gegenden vorgerückt, in denen die Türkei Beobachtungsposten hat.

In der vergangenen Woche war ein türkischer Militärkonvoi in Idlib von syrischen und russischen Militärjets angegriffen worden. Laut einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Ankara wurden bei dem Bombardement drei Zivilisten getötet und zwölf weitere verletzt. "Die Situation ist so kompliziert geworden, dass unsere Truppen im Moment in Gefahr sind", sagte Erdoğan. Die "Provokationen des syrischen Regimes" hätten einen Punkt erreicht, an dem sie das Leben der türkischen Soldaten in der Region riskierten. Die Türkei werde aber "alle nötigen Maßnahmen ergreifen", um ihre Soldaten zu schützen, mahnte der Staatschef.

Am 16. September wollen sich Erdoğan und Putin mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani zu einem weiteren Syrien-Gipfel in Ankara treffen.

Die Geschäftsbeziehungen laufen weiter

In der Türkei sind unterdessen am Dienstag weitere Komponenten des russischen Raketenabwehrsystems S-400 angekommen. Das bestätigte das türkische Verteidigungsministerium. Es handele sich um die ersten Lieferungen für die zweite Batterie. Bis alle Teile da sind, soll es etwa einen Monat dauern. Die erste Batterie war von Mitte Juli an in mehreren Transportflügen aus Russland auf einer Luftwaffenbasis in Ankara angekommen. Das hatte Spannungen mit den USA ausgelöst. Die US-Regierung betrachtet den Einsatz russischer Militärtechnologie im Nato-Luftraum als Gefahr – vor allem für den neuen US-Tarnkappenjet F-35.

Die Türkei sollte selbst F-35-Jets erhalten und war auch an deren Bau beteiligt. Nach den ersten Lieferungen suspendierten die USA die Türkei vom F-35-Programm. Andere vom US-Kongress und Pentagon angedrohte Sanktionen blieben aber zunächst aus.

Die S-400 ist ein mobiles Luftabwehrsystem, das Flugzeuge, Geschosse und andere Objekte aus dem Himmel schießen kann. Die Einheiten, die üblicherweise aus mehreren Raketen, einem Radar und einem Gefechtsstand bestehen, können per Lastwagen transportiert werden. Die S-400 kann mit Kurz-, Mittel- und Langstreckenraketen arbeiten.