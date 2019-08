Türkische Sicherheitskräfte haben nach Oppositionsangaben mit Wasserwerfern und Schlagstöcken Proteste gegen die Amtsenthebung dreier prokurdischer Bürgermeister im Südosten des Landes unterbunden.



In der kurdisch dominierten Stadt Diyarbakır unternahmen viele Menschen trotz eines Demonstrationsverbots den Versuch, sich in der Nähe der Stadtverwaltung zu versammeln. Nach Angaben einer Abgeordneten der Demokratischen Partei der Völker (HDP), die sich für die Rechte der kurdischen Minderheit einsetzt, sperrte die Polizei alle Straßen ab, kreiste die Demonstrantinnen und Demonstranten ein und setzte Schlagstöcke ein. Auch schon am Vortag war die Polizei in Diyarbakır, Ankara und Istanbul gegen Demonstrierende vorgegangen.

Das türkische Innenministerium hatte am Montag die Bürgermeister der Provinzhauptstädte Diyarbakır, Mardin und Van ihres Amtes enthoben. Alle drei sind Mitglieder der oppositionellen prokurdischen HDP und waren bei der Kommunalwahl im März gewählt worden. Der Staat wirft ihnen Verbindungen zu Terroristen vor. Die Provinzgouverneure sollen die Geschäfte weiterführen. Gouverneure werden nicht demokratisch gewählt, sondern vom Präsidenten ernannt.

Präsident Recep Tayyip Erdoğan wirft der HDP vor, der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK nahezustehen. Die PKK ist in der Türkei und der EU als Terrororganisation eingestuft. Ab Oktober 2018 hatte der Staatschef mehrfach damit gedroht, nach den Kommunalwahlen gegebenenfalls wieder HDP-Bürgermeister absetzen zu lassen. Bereits nach dem Putschversuch von 2016 waren HDP-Bürgermeister wegen angeblicher Verbindungen zur PKK abgesetzt worden. Laut HDP stand vor den Kommunalwahlen im März ein Großteil der HDP-geführten Gemeinden unter Zwangsverwaltung.



"Das ist schlichtweg Diebstahl"

Nach Angaben des Innenministeriums waren am Montag zudem bei Razzien in insgesamt 29 Provinzen 418 Menschen wegen angeblicher Verbindungen zur PKK festgenommen worden. Der HDP-Vorstand hatte mitgeteilt, dass auch HDP-Gemeinderatsmitglieder und Angestellte betroffen seien.



Wir werden nie zulassen, dass die AKP-Regierung so hemmungslos unser Volk, das kurdische Volk, seinen Willen und seinen Stolz attackiert. Pervin Buldan, Co-Vorsitzende der HDP

Bei einer Pressekonferenz in Istanbul sagte die Co-Vorsitzende der Partei, Pervin Buldan, das Volk sei durch die Amtsenthebungen "seines Willens beraubt" worden. "Das ist schlichtweg Diebstahl." Die AKP-Regierung versuche, von ihren Problemen in der Außenpolitik, der Wirtschaft und im sozialen Bereich abzulenken. Buldan kündigte Widerstand auf jede demokratische Weise an: "Wir werden nie zulassen, dass die AKP-Regierung so hemmungslos unser Volk, das kurdische Volk, seinen Willen und seinen Stolz attackiert."



Kritik auch aus dem Ausland

Das Vorgehen der türkischen Regierung hatte auch im Ausland Kritik ausgelöst, unter anderem von der EU, dem Europarat und Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth. Auch die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch forderte die sofortige Wiedereinsetzung der Bürgermeister. Die Entlassungen verletzten eklatant die Rechte von Wählern und setzten vor Ort die Demokratie außer Kraft, hieß es in einer Stellungnahme.



"Präsident Erdoğan hat die Resultate der Kommunalwahl vom März in den drei wichtigsten Städten des kurdischen Südostens und Ostens gewissermaßen annulliert, indem er die von Wählern ausgesuchten Bürgermeister (...) beseitigt und die Gemeinden übernommen hat", sagte Hugh Williamson, der Direktor von Human Rights Watch für Europa und Zentralasien. Er kritisierte auch, dass die Betroffenen mit vage gehaltenen Terrorvorwürfen verleumdet würden.



Der türkische Innenminister Süleyman Soylu verteidigte die Entscheidung, die Bürgermeister zu entlassen: "Diejenigen liegen falsch, die glauben, wer gewählt wurde, sei vor Strafen für terroristische Verbrechen gefeit."