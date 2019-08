Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat erneut eine Offensive in Nordsyrien angekündigt. Das Gebiet wird momentan von der Kurdenmiliz YPG kontrolliert. In der westtürkischen Stadt Bursa sprach Erdoğan bei der Einweihung einer Straße vor seinen Anhängern. "Meine Geschwister, nun werden wir in den Norden des Euphrats einrücken", sagte er. Die Geduld der Türkei gehe zu Ende. Zuvor zählte Erdoğan vergangene Militäreinsätze der Türkei in Syrien auf. In den vergangenen Tagen hatte die Türkei ihre Truppenpräsenz an der Grenze zu Syrien verstärkt.



Laut dem Präsidenten seien Russland und die USA bereits informiert. Beide Staaten sind in Syrien aktiv und militärisch gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) vorgegangen. Zusätzlich unterstützt Russland Syriens Präsidenten Baschar al-Assad, auf dessen Bitte hin Russland sich seit 2015 mit Luftangriffen am syrischen Bürgerkrieg beteiligt. Kritiker warfen Russland dabei vor, auch gegen moderate Rebellentruppen vorzugehen und Assads Herrschaft damit gesichert zu haben.

Bereits Ende Juli hatte Erdoğan nach gescheiterten Gesprächen mit den USA eine Offensive angekündigt. Ziel sollte die Einrichtung einer Pufferzone im Norden Syrien sein. Dabei sagte Erdoğan: "Wir sind entschlossen, den Terror-Korridor östlich des Euphrat zu zerstören." Wer sich in der Region auf die Unterstützung ausländischer Mächte verlasse, könne "sich begraben lassen". Die YPG wurde vor allem von den USA als wichtiger Partner im Kampf gegen den IS unterstützt.

Schon seit Jahren fordert die Türkei eine Pufferzone in dem von der YPG beherrschten Gebiet. Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die amerikanischen Truppen aus Syrien abzuziehen, kündigte Erdoğan an, türkische Militäreinsätze enger mit Russland abzusprechen. Die Türkei wolle ihre Aktivitäten in der Region intensivieren. Wiederholt drohte Erdoğan mit einer Offensive gegen die Kurdenmiliz. Die Türkei sieht in der YPG einen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit eine Terrororganisation.