Zum 30. Jahrestag der Grenzöffnung in Ungarn hat Bundeskanzlerin Angela Merkel den ungarischen Beitrag zum Fall der Berliner Mauer gewürdigt. Bei einem Festakt in Erinnerung an das "Paneuropäische Picknick" in der ungarischen Kleinstadt Sopron sagte Merkel, in der Grenzöffnung 1989 hätten sich die Werte der Solidarität, der Freiheit, des Friedens und eines "menschlichen Europas" gespiegelt. Während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán sagte sie, das grenzüberschreitende Picknick vom 19. August 1989 sei ein "wesentlicher Baustein zur Vereinigung Europas" gewesen. Deutschland werde Ungarns Beitrag dazu nicht vergessen.

Etwa 600 Urlauberinnen und Urlauber aus der DDR hatten das Picknick, das die ungarischen Opposition und die Paneuropa-Union veranstalteten, spontan zur Flucht in den Westen durch ein kurzzeitig geöffnetes Grenztor genutzt. Die ungarischen Grenzsoldaten waren nicht eingeschritten.

"Befreiung vom sowjetischen Joch erst mit der deutschen Einheit gesichert"

Orbán schien die Veranstaltung in Sopron auch dafür nutzen zu wollen, die ungarisch-deutschen Beziehungen zu verbessern. Die Beziehung zwischen Budapest und Berlin gilt seit der sogenannten Flüchtlingskrise als belastet: Orbán vertritt nationale Interessen vehement, auch in der Migrationsfrage. Nun sprach der ungarische Regierungschef gleich mehrfach von seiner und Ungarns Wertschätzung für die Kanzlerin, gerade in ihren europapolitischen Bemühungen. "Nach den Gesetzen der Ritterlichkeit ziehen wir den Hut von Weitem vor hart arbeitenden und erfolgreichen Damen." Deutschland und Ungarn verbinde ein "besonderes Verhältnis".



Orbán hob hervor, dass die Grenzöffnung von Sopron den Weg für die deutsche Einheit bereitet habe. Ungarn sei sich immer bewusst gewesen, dass "unsere Befreiung vom sowjetischen Joch erst mit der deutschen Einheit gesichert war". Mahnend fügte er hinzu: Die Einheit Europas solle nie als "vollendet" betrachtet werden. Vielmehr müsse sie "von Konflikt zu Konflikt" stets neu erschaffen werden.

"Aus dem Picknick wurde ein Weltereignis"

Merkel verzichtete in ihrer Ansprache in der Evangelischen Kirche von Sopron ebenfalls darauf, die fortbestehenden Differenzen direkt anzusprechen. Sie dankte den mutigen Ungarn von damals, die die DDR-Bürger bei der Flucht unterstützt hatten: "Aus dem Picknick wurde die größte Massenflucht aus der DDR seit dem Bau der Mauer 1961. Aus dem Picknick wurde ein Weltereignis." Zugleich erinnerte die Kanzlerin daran, wie wichtig es sei, die europäischen Werte zu verteidigen: "Sopron ist ein Beispiel dafür, wie viel wir Europäer erreichen können, wenn wir für unsere unteilbaren Werte mutig einstehen." Zentrale politische Fähigkeit sei der Wille zum Kompromiss. "Wir sollten uns stets bewusst sein, dass nationales Wohl immer auch vom europäischen Gemeinwohl abhängt", sagte sie.



Eine Feier zum Abbau eines Grenzzauns vor 30 Jahren mit einem Politiker, der für den Bau neuer Grenzzäune in Europa stehe – wie vertrage sich das, wollte eine Journalistin am Ende bei der Pressekonferenz wissen. Orbán antwortete: Der Abbau des Grenzzauns vor 30 Jahren habe auf die "Freiheit" der Bürger des damaligen Ostblocks abgezielt. Der Bau des neuen Zauns an den Grenzen zu Serbien und Kroatien 2015 diene der "Freiheit und Sicherheit" der Europäer. "Wir haben jetzt an den südlichen Grenzen Mauern gebaut, damit jene Deutschen, für die wir vor 30 Jahren Mauern abgebaut wurden, heute in Sicherheit leben können. Diese beiden Dinge hängen zusammen. Wir sind die Burghüter der Deutschen."