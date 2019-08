Einen Tag, nachdem die israelische Regierung den beiden US-Abgeordneten Rashida Tlaib und Ilhan Omar die Einreise verweigert hatte, darf Tlaib das Land nun doch betreten. Dies entschied Innenminister Arie Deri und gab damit einem Antrag des demokratischen Kongressmitglieds für einen "humanitären Besuch ihrer 90-jährigen Großmutter" im besetzten Westjordanland statt.

"Ich möchte gerne Zutritt zu Israel beantragen, um meine Verwandten zu besuchen, und besonders meine Großmutter, die in ihren 90-ern ist und in Beit Ur al-Fauka lebt", hatte sich Rashida Tlaib in einem Brief an Deri gewandt, wie ein Ministeriumssprecher bestätigte. Diese Visite sei vielleicht die letzte Möglichkeit, ihre Großmutter in ihrem Dorf westlich von Ramallah zu besuchen, schrieb sie und versprach zugleich: "Ich werde jegliche Beschränkungen respektieren und werde während meines Besuchs nicht für Boykotte Israels werben."



In der Mitteilung des Innenministeriums hieß es, Deri hoffe, dass sich Tlaib an ihr Versprechen halten werde und der Besuch "wirklich nur aus humanitären Gründen" stattfinde.

Seit 2017 Einreiseverbot für BDS-Anhänger nach Israel

Am Donnerstag hatte Israel Tlaib und ihrer Partei- und Kongresskollegin Omar die Einreise verweigert. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu begründete die Entscheidung mit den "eindeutigen Absichten" der beiden Politikerinnen: Ziel ihres Besuches wäre gewesen, "Israel Schaden zuzufügen", teilte Netanjahu mit. Führende US-Demokraten und palästinensische Vertreter kritisierten die Entscheidung.

Tatsächlich gelten Tlaib und Omar – die beiden ersten Musliminnen im US-Kongress – als Unterstützerinnen der anti-israelischen Bewegung BDS (Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen). Israel sieht die internationale Kampagne als strategische Bedrohung seiner Interessen und beschuldigt dessen Anhänger des Antisemitismus. Seit 2017 darf ihnen auf Grundlage eines Gesetzes die Einreise nach Israel untersagt werden.

Tlaib wurde als Tochter palästinensischer Einwanderer in Detroit geboren. Im Mai war sie nach einem Interview kritisiert worden, in dem sie gesagt hatte, ihre palästinensischen Vorfahren hätten einen "sicheren Hafen" für Juden nach dem Holocaust geboten. Sowohl israelische als auch palästinensische Wissenschaftler wiesen die Aussage zurück. Omar wiederum, die zwar in Somalia auf die Welt gekommen war, aber schon als Teenager in die USA eingebürgert wurde, hatte sich im Februar nach heftigen Antisemitismusvorwürfen für einen Tweet entschuldigt. Sie wurde damals so verstanden, sie wolle sagen, dass Geld die Haltung der US-Abgeordneten zu Israel bestimme.