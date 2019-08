Der Kreis der demokratischen Präsidentschaftsbewerber in den USA verkleinert sich weiter. Die Senatorin Kirsten Gillibrand hat ihren Ausstieg aus dem Rennen um die Kandidatur ihrer Partei bekannt gegeben. "Nach mehr als acht unglaublichen Monaten beende ich meine Präsidentschaftskampagne", sagte die Senatorin aus dem Bundesstaat New York in einem Video. "Das ist nicht das Ergebnis, das wir wollten. Wir wollten dieses Rennen gewinnen."

Die 52-Jährige hatte zuletzt die höheren Hürden für die Teilnahme an der für September in Houston im US-Bundesstaat Texas geplanten TV-Debatte nicht mehr überwinden können. Dafür hätte sie 130.000 verschiedene Spender nachweisen und auf mindestens zwei Prozent Zustimmung in vier Meinungsumfragen kommen müssen. Es sei wichtig zu erkennen, wie man dem Land am besten dienen könne, sagte die Senatorin in dem Video weiter. Nun wolle sie helfen, die Demokraten zu vereinen, um Präsident Donald Trump bei der Wahl 2020 zu besiegen.

Noch 20 Kandidaten im Rennen

Gillibrand hatte die Gleichberechtigung von Mann und Frau zu einem zentralen Thema ihres Wahlkampfes gemacht und sich unter anderem in dem Kampf gegen sexuelle Belästigung engagiert sowie das Recht auf Abtreibung verteidigt. Sie folgt mit ihrer Entscheidung mehreren Bewerbern, die bereits aus dem Rennen ausgestiegen sind. Damit bleiben 20 mögliche Kandidaten übrig.

Beobachter erwarten allerdings, dass in den kommenden Tagen weitere Bewerber angesichts mangelnder Qualifikation für die Debatte in Texas aufgeben werden. In Umfragen liegen derzeit Ex-Vize-Präsident Joe Biden, Senator Bernie Sanders und Senatorin Elizabeth Warren vorn. Die parteiinternen Vorwahlen, bei denen die Demokraten ihren Kandidaten festlegen, beginnen erst im Februar im Bundesstaat Iowa.