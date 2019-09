Donald Trump findet das alles ein bisschen lächerlich, und er liegt damit vorerst nicht ganz falsch. Da könnten es doch tatsächlich einige Republikaner wagen, ihm die erneute Kandidatur der Partei für die US-Wahl im kommenden Jahr streitig machen zu wollen. Der Präsident verhöhnt die bisher bekannt gewordenen Aspiranten als Three Stooges, nach dem amerikanischen Klamauk-Trio vergangener Zeiten, also eigentlich als Verrückte. "Ich sollte in der Lage sein, es mit denen aufzunehmen!", twitterte er diese Woche.

Zwei dieser republikanischen Gegner, die Trump als Nullnummern ausgemacht hat, haben ihre Absicht bereits offiziell gemacht: der frühere Gouverneur von Massachusetts, Bill Weld, und der frühere Kongressabgeordnete Joe Walsh. Der Dritte auf der Twitter-Abschussliste des Präsidenten ist der frühere Gouverneur und Kongressabgeordnete von South Carolina, Mark Sanford. Er und der frühere Gouverneur von Ohio, John Kasich, den Trump anscheinend noch nicht zu den Verrückten zählt (nur eine Frage der Zeit), scheinen ebenfalls interessiert.

Das ist nun eher nicht die Kategorie politischer Schwergewichte, deren Namen jede Amerikanerin und jeder Amerikaner kennt. Für Kasich, der es mit der Kandidatur schon einmal vergeblich versucht hat, war das schon 2016 das Problem: Gegen den Rest der Republikaner-Riege blieb er blass, und gegen Trump fanden sie alle kein Mittel.

"Das Land hat die Ausraster dieses Typen satt"

Der Grad, zu dem die vier Männer inhaltlich ernst zu nehmen sind, variiert auch stark. Walsh etwa, der sein Geld zuletzt als Radiomoderator verdiente, ist in den vergangenen Jahren vor allem mit rassistischen und verschwörungsgläubigen Äußerungen aufgefallen, die Trump in nichts nachstanden. Vor dessen Wahl 2016 hatte er angekündigt, zur Flinte greifen zu wollen, sollte Hillary Clinton gewinnen. Jetzt gibt er sich geläutert: "Ich trete an, weil er untauglich ist. Jemand muss vortreten, und es muss eine Alternative geben. Das Land hat die Ausraster dieses Typen satt – er ist ein Kind", sagte Walsh in einem Fernsehinterview. "Ich habe geholfen, Trump zu erschaffen … Ich will nicht, dass er gewinnt."

Eine echte Alternative zu Trump kann Walsh nicht sein. Der große Teil der republikanischen Basis, den am aktuellen Präsidenten wenig stört, wird beim Original bleiben wollen. Und diejenigen, die es ähnlich sehen wie Walsh, werden ihm seinen Wandel nicht abkaufen. Weld, Sanford oder Kasich dagegen können glaubhaft anbieten, dass mit ihnen wieder Normalität einkehren würde. Aber das wollen alle, die Trump aus blinder Überzeugung gewählt haben, sicher nicht. Und die anderen, die langsam vom Glauben abfallen, sind womöglich nicht genug. Der Präsident hat die Partei im Griff: So schwach seine Sympathiewerte bezogen auf die gesamte Wählerschaft sein mögen, die Republikaner stehen fest zu ihm.

Deshalb haben auch fast alle, die in der Partei etwas zu sagen hätten, eine Art Schweigegelübde abgelegt. Gegen Trump fällt kaum ein Wort, jeder noch so absurde oder krasse Auswuchs seiner Präsidentschaft wird hingenommen oder sogar verteidigt. Sie haben sich ihm ausgeliefert, weil seine Basis unerschütterlich scheint. Und genauso wird das Parteiestablishment auf allen Ebenen das Möglichste tun, damit es gar nicht erst nicht zu Vorwahlen um die Kandidatur kommt. Nur um ganz sicher zu gehen.

Die Basis könnte bröckeln

Denn die Geschichte soll sich nicht wiederholen. Ein Präsident, der sich vor einer möglichen Wiederwahl der parteiinternen Konkurrenz aussetzen muss, verliert viel Kraft. Er mag sich am Ende in seiner Partei durchsetzen, doch wenn es einen ernsthaften Gegner gibt, der ihm die Kandidatur abjagen will, gewinnt er die eigentliche Wahl später nicht – so ist die jahrzehntelange Erfahrung. Trump hat sicher viele historisch erlangte Gewissheiten zunichtegemacht, doch wenn es knapp wird, zählt jede Stimme.

Und Trump muss durchaus fürchten, dass die Basis bröckelt. Zuallererst treibt sein Handelskrieg mit China wichtige Wählergruppen zur Verzweiflung: Farmer und Lkw-Fahrer etwa, die von den Auswirkungen besonders betroffen sind. Die drohende Rezession hat das Potenzial, weitere Anhängerinnen und Anhänger abspringen zu lassen, die für Trumps Wohlstandsversprechen bislang Rassismus und Randale geflissentlich ignoriert haben. Hauptsache, die Kohle stimmt.

Das eigentliche Ziel der internen Herausforderer kann in dieser Lage nicht sein, statt Trump in die nächste Wahl zu gehen. Sie müssen wissen, dass dieser Kampf aussichtslos ist. Aber vielleicht gibt es ja noch Republikanerinnen und Republikaner, die auf die Frage, wessen Partei das sein soll, nicht mit Trump antworten wollen. Es wäre ein erster Schritt, den irren Personenkult um diesen Mann aufzubrechen. Und wenn Trump am Ende auch nur ein wenig schwächer gegen eine demokratische Kandidatin oder einen Kandidaten aussähe, wäre das jede Anstrengung wert. Aber dafür müsste vielleicht ein anderes Kaliber her als das, was bisher zu sehen ist.