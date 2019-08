David Koch, der Miteigentümer des US-amerikanischen Großkonzerns Koch Industries Inc. und einer der reichsten Menschen der Welt, ist tot. Das teilte sein älterer Bruder Charles Koch mit. Gemeinsam führten die Brüder das Unternehmen Koch Industries, das als zweitgrößtes privat geführtes Unternehmen der USA gilt. David Koch starb nach langer Krankheit, er wurde 79 Jahre alt.



Die Koch-Brüder aus Wichita in Kansas studierten Chemieingenieurwesen am berühmten Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge. Ab 1967 führten sie das Familienunternehmen, das ihr Vater 1940 gegründet hatte: Charles übernahm die Geschäftsführung, David wurde sein Stellvertreter. Zwei weitere Brüder wurden ausbezahlt. Der Jahresumsatz von Koch Industries wird auf rund 100 Milliarden Dollar geschätzt. Immer wieder war der Konzern in Strafprozesse verwickelt, unter anderem wegen Öldiebstahls, Umweltvergehen und mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen. Zwischen 1999 und 2003 musste Koch Industries Strafzahlungen von insgesamt 400 Millionen Dollar leisten.

David Koch war nicht nur als Unternehmer tätig, er engagierte sich auch für konservativ-libertäre Politik. Koch galt als Anhänger eines radikalen Wirtschaftsliberalismus, der die staatliche Einmischung in unternehmerisches Handeln rigoros ablehnt. 1980 trat er als Running Mate, also als Vizekandidat, von Edward E. Clark für die Libertäre Partei bei den Präsidentschaftswahlen an. Ihre politischen Forderungen umfassten unter anderem niedrige Steuern, die Abschaffung staatlicher Einrichtungen – von Schulen bis hin zur Bundespolizei, dem FBI – oder das Recht auf unregulierten Waffenbesitz. Sie erzielten 1,1 Prozent der Wählerstimmen.



Keine Unterstützung für Donald Trump

Später unterstützte – und beeinflusste – David Koch vor allem den rechten Flügel der Republikaner. Zusammen mit seinem Bruder Charles förderte er die Gründung der rechtskonservativen Tea-Party-Bewegung, die sich der Politik des demokratischen Präsidenten Barack Obama entgegenstellte. Als vor der Präsidentschaftswahl 2016 der republikanische Präsident – Donald Trump – gekürt wurde, verweigerten die Koch-Brüder ihm allerdings ihre Unterstützung.

David Kochs Vermögen wurde für die Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt 2019 auf mehr als 50 Milliarden Dollar geschätzt, damit war er, einen Platz hinter seinem Bruder Charles, der elftreichste Mann der Welt. K. spendete einen Teil seines Geldes zu wohltätigen Zwecken, an Krankenhäuser, Gesundheitszentren und Forschungsinstitute. Auch Theater und Museen erhielten großzügige finanzielle Zuwendungen.