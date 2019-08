Fernsehdebatten sind politisch, aber sie sind immer noch Fernsehen. Also Show, also Inszenierung. Die bittere Erkenntnis des amerikanischen Privatsenders CNN: Die Einschaltquoten des ersten Teils der Debatte der demokratischen Bewerber um die Präsidentschaft am Dienstag waren schon zu Beginn fürchterlich. Und je länger die Debatte andauerte, desto tiefer rutschten die Quoten.

CNN reagierte nach den Regeln des Fernsehens. Gestern, am Mittwoch, in Detroit hetzte der Sender die beiden im Zentrum der Bühne stehenden Favoriten gleich zu Beginn aufeinander: Joe Biden begrüßte Kamala Harris, sein Mikrofon war bereits eingeschaltet, er sagte: "Go easy on me, kid." Was sich ungefähr so übersetzen lässt: "Sei nett zu mir, Kind." War das altväterlich? Sexistisch? Die wüste Twitter-Debatte begann natürlich parallel zur Fernsehdebatte, es war perfekt für CNN. Dann erst kam die erste Frage, an Harris gerichtet, denn Biden hatte Harris' Plan für das ewige amerikanische Thema Gesundheitsversorgung attackiert, da sie unsauber gerechnet habe.

Es funktionierte. Wütende Blicke. Fuchtelnde Zeigefinger.

Kein Zuschauer konnte verstehen, worum es da eigentlich ging, weil – mutmaßlich – kein Zuschauer den neuen Gesundheitsplan der Kamala Harris gelesen hatte. Aber da war ein Zweikampf. Es war hitzig. "Das ist nicht akkurat", schimpfte Harris. "Das stimmt nicht", schimpfte Biden zurück. Bidens Migrationspolitik unter Präsident Barack Obama sei "unmoralisch" und "unhaltbar" gewesen, sagte Harris. "Ihr Plan ist ein Bündel Quatsch", sagte Biden. Harris kam aus dem Gleichgewicht, nannte Biden zweimal "Senator", obwohl man Biden "Mister Vice President" zu nennen hat. In Amerika sind stilvolle Anreden wichtig, sehr wichtig. Biden wiederum wurde laut und stammelte. Es war gute, es war sehr gute Fernsehunterhaltung.

War es gute Politik?



Sanders und Warren stehen ganz weit links

Im ersten Teil der Debatte, am Dienstag, hatten die beiden Favoriten Bernie Sanders und Elizabeth Warren ebenfalls in der Mitte gestanden. Und jene zwei waren gewappnet gewesen. Die acht anderen Bewerberinnen und Bewerber, links und rechts von Sanders und Warren, hatten es mit kollektiver Attacke probiert und waren gescheitert. Sanders und Warren wollen eine andere Gesellschaft errichten, stehen für amerikanische Verhältnisse ganz weit links, möchten staatliche Krankenversicherung für alle Bürger und damit die Abschaffung privater Versicherungen; das ist exakt das, was Republikaner "Sozialismus" nennen.

Diese beiden aber sagten, es brauche Mut, große Ideen. "Warum sollte sich irgendjemand all die Mühen antun, für die Präsidentschaft zu kandidieren, um dann immer nur sagen, was wir nicht schaffen können", sagte Warren und forderte den "großen, strukturellen Wandel" eines aus ihrer Sicht kranken Landes. Und die meisten der moderaten Gegner, die neben ihnen standen, kamen dagegen nicht an.

Nur Pete Buttigieg, 37, Bürgermeister von South Bend im US-Bundesstaat Indiana konnte mithalten. Er hält immer mit. Buttigieg kann reden, da er sich traut, weiteste Bögen zu schlagen und Gedanken mit Geschichten zu verbinden. Ein Präsident? Vermutlich noch nicht 2020, denn die Demokratische Partei dürfte Buttigieg diesmal noch jung und unerfahren finden, und wenn sie dies nicht tut, dürfte sie diesmal noch nicht modern genug dafür sein, einen Homosexuellen zu nominieren.