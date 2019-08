Nach den Anschlägen von El Paso und Dayton sind weitere Erkenntnisse über die Opfer veröffentlicht geworden. Der frühere US-Präsident Barack Obama hat sich zu den Vorfällen mit einer seltenen Stellungnahme zu Wort gemeldet.



Auch ein deutscher Staatsbürger ist bei dem Angriff im texanischen El Paso ums Leben gekommen. Das erklärte Polizeichef Greg Allen in der Nacht. Acht der Opfer seien Mexikaner gewesen, sagte er weiter. US-Präsident Donald Trump plant offenbar, die Grenzstadt zu besuchen. Eine offizielle Ankündigung aus dem Weißen Haus gab es dazu bisher zwar nicht. El Pasos Bürgermeister Dee Margo sagte jedoch, der Präsident habe die Hilfe der Bundesbehörden angeboten und werde am Mittwoch nach El Paso reisen.

Barack Obama hat unterdessen vor hasserfüllter Rhetorik gewarnt. Eine Sprache, "die ein Klima der Angst und des Hasses befeuert oder rassistische Meinungen normalisiert", müsse zurückgewiesen werden, sagte der ehemalige Staatschef in einer Stellungnahme. Obama nannte seinen Nachfolger Donald Trump nicht beim Namen. Er kritisierte aber ausdrücklich Politiker, die "jene dämonisieren, die nicht wie wir aussehen, oder suggerieren, dass andere Menschen, darunter Einwanderer, unseren Lebensstil bedrohen, oder andere Menschen als Untermenschen bezeichnen oder andeuten, dass Amerika nur einer bestimmten Art Menschen gehört".



Das Klima des Hasses werde durch "die Sprache einiger unserer Führer genährt" und normalisiere rassistische Vorurteile, schrieb Obama in seinem Statement, das er auch im Kurzbotschaftendienst Twitter veröffentlichte. Die überwältigende Mehrheit der US-Bürger guten Willens müsse klar machen, dass für es so etwas keinen Platz in der Politik und im öffentlichen Leben des Landes gebe. Sie seien nicht hilflos.



Obama schrieb, die verunglimpfende Ausdrucksweise sei nicht neu. Sie habe zum Holocaust, zum Völkermord in Ruanda und zu ethnischen Säuberungen auf dem Balkan geführt. Er verglich das Massaker von El Paso mit Anschlägen der Terrormiliz Islamischer Staat (ISIS). Noch sei nicht völlig klar, aus welchen Motiven der mutmaßliche Täter gehandelt habe, doch es gebe Hinweise, dass er sich einer rassistischen Ideologie angeschlossen habe. "Wie die Anhänger des ISIS oder anderer ausländischer Terrororganisationen mögen diese Personen allein handeln, doch sie sind durch weiße nationalistische Webseiten radikalisiert worden, die sich im Internet stark verbreiten", so Obama. Solche Leute fühlten sich verpflichtet, zu Gewalt zu greifen, um eine weiße Vormachtstellung zu verteidigen. Ohne Verschärfung der Waffengesetze, würden sich solche Tragödien wiederholen.



Auch mehrere Präsidentschaftsbewerber der Demokraten hatten Trump nach den Attacken bereits kritisiert. Sie warfen dem Präsidenten ebenfalls vor, mit seiner aggressiven Rhetorik Hass zu schüren und Gewalt zu begünstigen.

Am Samstag hatte ein 21-jähriger Weißer in der texanischen Stadt El Paso in einem Einkaufszentrum 20 Menschen erschossen, unter den Getöteten waren acht mexikanische Staatsbürger. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Am Montagmorgen starben zwei weitere Personen, die bei dem Angriff schwer verletzt worden waren. Nur 13 Stunden nach dem ersten Angriff hatte ein 24-Jähriger in Dayton im Bundesstaat Ohio in der Nacht zum Sonntag neun Menschen erschossen, bevor er von Polizisten getötet wurde.