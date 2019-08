Drei Anschläge in zwei Wochen, bisher 36 Tote, inklusive der Täter: Wieder diskutieren die US-Amerikaner darüber, was die Attentäter antreibt und ob die Morde hätten verhindert werden können. Dass es wirklich zu schärferen Waffengesetzen kommen könnte, glaubt kaum noch jemand. Doch dieses Mal rücken die Bundesermittler des Federal Bureau of Investigation (FBI) mehr als sonst in den Mittelpunkt der Debatte.

Es geht um die Frage, ob das FBI mehr Erfolg im Kampf gegen den Terror im eigenen Land hätte, wenn es besser ausgestattet wäre oder weitreichendere Befugnisse hätte. Damit das gelingen kann, bräuchte es zwei Dinge: den aufrichtigen Willen in der Behörde selbst, rechte Täter im eigenen Land zu verfolgen. Und politische Führungsfiguren, die den Ermittlern den Rücken stärken, indem sie deren rechtliche Möglichkeiten erweitern. Die Zweifel daran sind groß.



Das FBI – von der Gründung an umstritten

Da ist zum einen die Historie. Das FBI stand besonders in den 48 Jahren mit Edgar Hoover an der Spitze immer wieder in der Kritik, als inoffizieller Inlandsgeheimdienst zu operieren und vor allem mit vielen Konservativen und Hardlinern besetzt zu sein. In den Jahren zwischen 1956 und 1971 gab es auch das sogenannte Cointelpro, das umstrittene Counterintelligence Programm zur Überwachung mutmaßlich subversiver Aktivisten und politischer Organisationen. Das FBI ermittelte damit vor allem gegen Linke und Afroamerikaner – und ohne offizielle Legitimation.

Nach den Anschlägen in Dayton und El Paso hat ein früherer hochrangiger Mitarbeiter wieder einmal infrage gestellt, ob es die Behörde wirklich ernst meint mit der Aufarbeitung der Verbrechen von rechten und konservativen Tätern. In der Washington Post sagte Dave Gomez, der bis 2011 fast drei Jahrzehnte beim FBI arbeitete, dass die Ermittler sich derzeit nicht trauen würden, gegen nationalistischen Terror vorzugehen. "Es gibt einigen Widerstand unter den Ermittlern, eine Untersuchung voranzutreiben, die auf Menschen abzielt, die der Präsident als seine Basis begreift. Es ist eine Situation, in der ein FBI-Ermittler oder sein Vorgesetzter nur verlieren kann."



Gomez glaubt, dass dieser Widerstand daher rühre, dass Trump während der Russland-Ermittlungen von Robert Mueller immer wieder Zweifel am FBI geäußert hat und nun viele Beamte vorsichtiger seien. Hart belegbar ist Gomez’ Glaube nicht. Er nennt keine konkreten Beispiele. Aber auch Politiker beider Parteien haben in letzter Zeit die Arbeit des FBI kritisiert.

Der republikanische Senator Ron Johnson und sein demokratischer Kollege Gary Peters haben FBI-Chef Christopher Wray und Justizminister William Barr danach gefragt, wie sie Informationen zu inländischem Terror erfassen, kategorisieren und teilen. Bisher ohne Erfolg, die erste Frist hat das FBI verstreichen lassen. Einige Parlamentarier haben inzwischen noch einmal gemeinsam beim FBI nachgehakt.

Und schließlich wirken auch die vorgelegten Zahlen so, als würden die Ermittler die Gefahr nicht ernst nehmen. Die Zahl der Festgenommenen und der untersuchten Fälle sinkt. Dabei hatte Michael McGarrity, der frühere Chef der FBI-Antiterroreinheit, bei einer Anhörung am 8. Mai ausgesagt, dass die Gefahr durch rechte Terroristen im Inland steigen würde. Damals habe es 850 Ermittlungen zu inländischem Terror gegeben, im Jahr zuvor waren es noch rund 1.000.