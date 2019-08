Während der Besuche von US-Präsident Donald Trump in den von Massenschießereien betroffenen Städten El Paso und Dayton sind dort jeweils Hunderte Menschen zum Protest auf die Straßen gegangen. Sie forderten nach dem augenscheinlich rassistisch motivierten Schusswaffenangriff im texanischen El Paso und dem mutmaßlichen Amoklauf in Dayton in Ohio strengere Waffengesetze und ein Ende der scharfen Rhetorik. Die Demonstranten wie auch führende Demokraten werfen Trump vor, mit hetzerischen Aussagen zu rassistisch motivierter Gewalt in den USA beizutragen.

Mehr als 30 Menschen waren bei den Angriffen am Wochenende getötet worden. In El Paso waren unter den 22 Todesopfern überwiegend Menschen mit für Latinos typischen Namen, die Behörden sprechen von Inlandsterrorismus. In einem Pamphlet, das der Schütze nach Erkenntnissen der Polizei vor der Tat online stellte, äußerte er sich ähnlich abwertend gegenüber Einwanderern aus Lateinamerika, wie Trump das zuvor getan hatte. Dem mutmaßlichen Täter droht eine Anklage wegen Hassverbrechen. Der Schütze von Dayton, der neuen Menschen erschoss, wurde vor Ort von Polizisten getötet. Sein Motiv ist noch unklar.

Trump und Ehefrau Melania besuchen Überlebende im Krankenhaus

In Dayton erfolgten die Demonstrationen, während der Präsident und seine Ehefrau Melania Trump das Krankenhaus Miami Valley Hospital besuchten, in dem einige der Verletzten der Schusswaffenattacke behandelt werden. Nach Aussagen seiner Sprecherin, Stephanie Grisham, soll Trump den Überlebenden gesagt haben, dass Gott auf sie "aufgepasst" habe. Die beiden bedankten sich demnach auch bei dem medizinischen Personal. Während des Flugs von Dayton nach El Paso twitterte Trump Fotos von dem Besuch, darunter schrieb er: "Die Leute, die ich in Dayton getroffen habe, sind die Feinsten!"

Die Protestler, die sich in der Nähe befanden, hatten unter anderem einen riesigen Ballon dabei, der Trump als grimmiges Baby zeigt. Ein solcher Ballon wurde schon bei zahlreichen Kundgebungen gegen Trump auf der ganzen Welt gezeigt. Auf Plakaten forderten die Demonstranten den Präsidenten auf, sich der Waffenlobby NRA entgegenzustellen und den Verkauf von Sturmgewehren zu verbieten.

Ähnliches forderte auch die Bürgermeisterin von Dayton, Nan Whaley, von Trump. Der solle sich rasch für eine Verschärfung des Waffenrechts einsetzen. Zu oft gingen Politiker in Washington einfach wieder zum Alltag über. "Sie warten einfach ab, sie warten so lange, bis die Menschen vergessen, dass hier in Dayton neun Menschen gestorben sind wegen einer Waffe, die erst gar nicht legal sein sollte" sagte Whaley. Der Schütze hatte ein Sturmgewehr benutzt – diese sind in einigen US-Staaten leicht zu erwerben. Wenn nichts passiere, könne es schon sehr bald den nächsten Amoklauf geben, warnte Whaley. "Wahrscheinlich, weil sich in Washington nichts tut."

Trump: Es fehlt der politische Wille in Washington

Einem Verbot von Sturmgewehren hatte Trump allerdings kurz vor seiner Abreise nach Dayton eine Absage erteilt. Vor Journalisten sagte er, dass es dafür in Washington derzeit dafür keine politische Mehrheit gebe. Gute Chancen sieht er dagegen für strenge Überprüfungen von Waffenkäufern. Der "Appetit" auf strengere Hintergrundüberprüfungen in Washington sei "groß", sagte Trump. "Ich will psychisch instabilen Menschen keine Waffen in die Hand geben, oder Menschen mit Wut und Hass, oder kranken Menschen."

Seit der beiden Schusswaffenattacken ist die Rassismus-Debatte um Trump neu angeheizt. Der Präsident hatte nach den Angriffen zwar ungewohnt deutlich Rassismus und die Ideologie weißer Vorherrschaft verurteilt. Kritiker werfen ihm jedoch vor, selbst mit seiner aggressiven Rhetorik Rassismus und Gewalt zu schüren. Die demokratischen Präsidentschaftsbewerber verurteilten Trumps Rhetorik nahezu geschlossen als hetzerisch. Trump habe mit ein- und zweideutigen Äußerungen "die Flammen der weißen Vorherrschaft angefacht", sagte beispielsweise Ex-Vizepräsident Joe Biden bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat Iowa. Trump könne keine "moralische" Führungsrolle übernehmen und er habe auch gar kein Interesse daran, das Land zu einen. Stattdessen verfolge er ganz offen eine "politische Strategie von Hass, Rassismus und Spaltung".

Trump wies die Vorwürfe am Mittwoch erneut zurück und unterstellte seinen Kritikern politisches "Kalkül. Meine Kritiker sind politisch denkende Menschen, sie versuchen, daraus Profit zu schlagen", sagte er in Washington. In vielen Fällen handele es sich um potenzielle Konkurrenten bei der Präsidentschaftswahl 2020. Zugleich bestritt Trump, mit seiner Rhetorik das politische Klima in den USA anzuheizen: "Ich denke, meine Rhetorik bringt Menschen zusammen."

Amnesty warnt USA-Reisende wegen Schusswaffengewalt

Angesichts der jüngsten Bluttaten in den USA hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International Amerikareisende zu erhöhter Vorsicht aufgefordert. Die Organisation rät wegen der weitverbreiteten Schusswaffengewalt zudem, stets einen Notfallplan zu haben. Pistolen und Gewehre seien in den USA "omnipräsent", niemand sei vor Waffengewalt sicher.

"Menschen in den Vereinigten Staaten können nicht wirklich erwarten, nicht zu Schaden zu kommen", sagte Ernest Coverson, Leiter der Kampagne zum Beenden von Waffengewalt bei Amnesty in den USA. "Einmal mehr wird es ernüchternd klar, dass die US-Regierung unwillig ist, für Schutz vor Waffengewalt zu sorgen."