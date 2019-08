Als Reaktion auf neue US-Sanktionen gegen die venezolanische Regierung hat Präsident Nicolás Maduro geplante Gespräche mit der Opposition vorerst gestoppt. Er sagte eine Reise auf die Karibikinsel Barbados ab, wo sich Unterhändler am Donnerstag und Freitag mit Vertretern der Opposition treffen sollten. In einer Erklärung der Regierung wurden die Strafmaßnahmen der USA als "schwere und brutale Aggression" gegen Venezuela bezeichnet.

Die USA hatten am Montag das gesamte Vermögen der venezolanischen Regierung in den USA einfrieren lassen. Bestraft werden sollen außerdem Unternehmen und Staaten, die weiter Geschäfte mit der Regierung in Caracas betreiben. "Wir werden sicherstellen, dass Maduro die Mittel ausgehen, sich finanziell über Wasser zu halten", sagte US-Sicherheitsberater John Bolton. Die venezolanische Regierung verurteilte die neuen Sanktionen als "wirtschaftlichen Terrorismus".

In Venezuela herrscht seit Monaten ein erbitterter Machtkampf zwischen der Regierung von Staatschef Maduro und dem selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaidó. Letzterer, der von vielen Ländern als legitimer Übergangschef anerkannt wurde, unterstützt die Sanktionen, um einen Machtwechsel in dem südamerikanischen Land zu erzwingen. Die US-Regierung gehört zu den schärfsten Kritikern Maduros.

Zuletzt gab es jedoch Bewegung in dem Streit. Unter der Vermittlung Norwegens hatten sich Vertreter der Maduro-Regierung und der Opposition mehrfach zu Gesprächen auf Barbados getroffen, um einen Ausweg aus dem Konflikt zu suchen.