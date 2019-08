Mit einem landesweit gültigen Erlass will der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro Brandrodung verbieten. Das berichteten verschiedene Medien übereinstimmend. Das Dekret solle am Donnerstag veröffentlicht werden.



Damit soll es in ganz Brasilien für 60 Tage – während der Trockenzeit – verboten sein, im Wald Feuer zu legen. Ausnahmen dieser Regel sehe der Erlass für indigene Gemeinschaften vor, die als Selbstversorger leben.

In Brasilien wüten derzeit die schwersten Waldbrände seit Jahren. Seit Januar ist die Zahl der Feuer und Brandrodungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 77 Prozent gestiegen, auf mehr als 83.000 Brände. Dieses Angaben stammen von der brasilianischen Weltraumagentur INPE.



Viele der Feuer wurden vermutlich von Landwirten auf abgeholzten Flächen gelegt, um neue Weideflächen und Ackerland zu schaffen. Weil es aber sehr trocken ist, greifen die Brände auf noch intakte Waldgebiete über.

Bolsonaro wird vorgeworfen, nicht genug gegen die schweren Brände zu tun. Der Präsident gilt als Freund der Agrarlobby und äußerte immer wieder Zweifel daran, dass der Klimawandel durch den Menschen ausgelöst worden ist. Finanzielle Hilfen, etwa der G7, lehnte er zwar nicht direkt ab, stellte die Bemühungen der Staatengemeinschaft aber als "kolonialistisches" Gebahren dar.



Auch in anderen südamerikanischen Staaten stehen Teile des Regenwaldes in Flammen: Die Regierung von Bolivien teilte mit, Feuer hätten in diesem Jahr bereits 12.000 Quadratkilometer Wald und Grasland verwüstet.

Wo es in Südamerika brennt Messungen von Erdüberwachungssatelliten zeigen die Brandherde. Die Daten dazu wurden im Zeitraum vom 20. bis zum 26. August 2019 ermittelt. © ZEIT ONLINE

Nach Angaben der Regierung von Brasilien sollen sich deshalb Vertreter der betroffenen Ländern am 6. September zu einer Umweltschutzkonferenz treffen. Unter Ausschluss Venezuelas sollten die Amazonas-Staaten eine "eigene gemeinsame Strategie für den Erhalt der Umwelt und auch für nachhaltige Förderung in unserer Region" ausarbeiten, kündigte Bolsonaro nach einem Treffen mit dem chilenischen Staatschef Sebastián Piñera an. Dieser sagte, die Souveränität über das Gebiet, die jederzeit anerkannt werden müsse, obliege den Staaten, die den Amazonas-Regenwald umfassen.