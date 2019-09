Am 1. Oktober marschiert in Peking die Volksbefreiungsarmee auf. Friedlich, mit klingendem Spiel. An diesem Tag feiert die Volksrepublik China ihre Gründung vor 70 Jahren. An Patriotismus und Pathos wird es nicht mangeln, wenn die Bilanz von sieben Jahrzehnten Aufbau des sozialistischen Chinas gezogen wird. Und China hat auch allen Grund, stolz auf das Erreichte zu sein. Aus Elend, Hunger und Kriegszerstörung ist das Land aufgestiegen zur zweitstärksten Volkswirtschaft der Welt. Zur einzigen Supermacht, die es mit den Vereinigten Staaten aufnehmen kann.

Die Welt aber schaut derzeit nicht etwa voller Bewunderung auf China. Sie geht vielmehr auf Distanz zu einem Land, das daheim jede Kritik und jeden Widerspruch erstickt und das nach außen immer aggressiver auftritt. Der Eindruck, den die chinesische Führung damit auf der internationalen Bühne hinterlässt, scheint ihr zunehmend egal zu sein.

Zu besichtigen war dieses robuste Auftreten zuletzt auch im deutsch-chinesischen Verhältnis. Es reichte, dass Bundesaußenminister Heiko Maas den Hongkonger Demokratieaktivisten Joshua Wong zu einem kurzen Gespräch traf. Schon rastete die Regierung in Peking aus und bestellte den deutschen Botschafter ein. Das Treffen mit dem "Separatisten" Wong sei ein "Akt der Respektlosigkeit" gewesen, ließ das chinesische Außenministerium verlauten. Chinas Botschafter in Berlin sprach von einem "Zwischenfall" und drohte mit "negativen Konsequenzen für die bilateralen Beziehungen".

Immer wieder lässt China das diplomatische Maß vermissen. Wann immer eine Regierung den Dalai Lama einlädt, ein freundliches Wort über Taiwan verliert, Besorgnis über die Verfolgung der Uiguren zeigt oder gar Verständnis für die Demokratiebewegung in Hongkong äußert – sofort schallt es zurück: Einmischung in unsere inneren Angelegenheiten! Unterstützung für Separatisten! Missachtung von Chinas "Kerninteressen"! Die Führung in Peking ist da sehr empfindlich.

Auch wenn der Ständige Schiedshof in Den Haag urteilt, es gebe keine rechtliche Basis für Chinas historische Ansprüche auf Inseln im Südchinesischen Meer, dann erklärt Peking den Spruch der Richter für "null und nichtig". Und wenn die Europäische Union sich gegen den Versuch verwahrt, einzelne ost- und südeuropäische EU-Länder mit allerlei wirtschaftlichen Verheißungen aus der Gemeinschaftspolitik herauszubrechen, setzt sich China darüber schlicht hinweg.

Wie geht man mit dieser robusten Diplomatie um? Als Emmanuel Macron im März den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping zu Gast hatte, empfing er ihn im Élysée-Palast gemeinsam mit Angela Merkel und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Eine symbolische Geste europäischer Einigkeit. "Wir erwarten von unseren großen Partnern, dass sie die Einheit der EU wie auch die Werte, die sie tragen, respektieren", erklärte Macron.