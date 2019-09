Die USA haben dem Kapitän des wochenlang vor Gibraltar festgesetzten iranischen Tankers Adrian Darya 1 Zahlungen in Millionenhöhe für eine Kooperation mit den US-Behörden angeboten. Der Kontaktmann des US-Außenministeriums für den Iran, Brian Hook, habe dem indischen Kapitän Akhilesh Kumar per E-Mail mehrere Millionen Dollar angeboten, sagte eine Ministeriumssprecherin und bestätigte damit Berichte der Financial Times. Im Gegenzug sollte Kumar den Tanker in den Hafen eines Landes steuern, in dem er beschlagnahmt werden könnte.

Mit ihrer Strategie beabsichtigte die US-Regierung laut Financial Times, Kapitäne und Besatzungsmitglieder zur Kooperation zu drängen, während sie gleichzeitig damit droht, ihre US-Visa zu widerrufen, falls sie eine Zusammenarbeit ablehnten.

Die USA hätten außerdem Reedereien und ihre Besatzungen gewarnt, dass sie möglicherweise strafrechtlich verfolgt würden, wenn sie den iranischen Revolutionsgarden, die von der Trump-Regierung als "ausländische Terrororganisation" eingestuft wurden, halfen. Die US-Regierung warnt außerdem weltweit Häfen davor, sich durch die Aufnahme iranischer Schiffe einem Risiko auszusetzen, was zum Teil auf die Bedrohung durch US-Sanktionen zurückzuführen ist, aber auch darauf, dass iranische Schiffe keine internationale Versicherung mehr abschließen können.

Tanker war zuvor als Grace 1 unterwegs

Großbritannien hatte den mit iranischem Erdöl beladenen Tanker Anfang Juli vor Gibraltar unter dem Verdacht festgesetzt, dass er entgegen der EU-Sanktionen Öl nach Syrien liefern wolle. Die rechtlich umstrittene Entscheidung führte zu einem langen Streit mit dem Iran, in dessen Zuge die iranischen Revolutionsgarden einen britischen Tanker im Persischen Golf festsetzten.

Ein Gericht in Gibraltar erlaubte dem Supertanker, der früher unter dem Namen Grace 1 unterwegs war, schließlich Mitte August entgegen des Widerstands der US-Regierung die Weiterfahrt. Bedingung war, dass der mit Rohöl im Wert von 140 Millionen Dollar beladene Tanker unter iranischer Flagge fährt.