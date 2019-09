Die Bilder sind aus dem Arabischen Frühling so vertraut, wie sie heute spektakulär sind: junge Frauen und Männer, die auf dem Tahrir-Platz in Kairo pfeifen, tanzen, in Sprechchören rufen. Dazu Jugendliche, die in der Stadt Mansoura Plakate herunterreißen, und Autokorsos, die dröhnend durch Suez und Alexandria fahren.

Doch das hier ist eben nicht das Jahr 2011, als sich Hunderttausende Ägypter auf den Plätzen des Landes versammelten, um den Langzeitdespoten Hosni Mubarak zu stürzen. Und so mischen sich in Rufe nach "Freiheit" und einem Sturz des Regimes auch solche, die ganz konkret einen Despoten adressieren, der so rücksichtslos ist, wie es Mubarak nie war: "Verschwinde Sissi!"

It’s happening, anti-Sisi protests in Egypt. May not spiral but a lot is happening these days, and this does seem like the beginning of a new phase. pic.twitter.com/5ydW2mmutO — Hassan Hassan (@hxhassan) 20. September 2019

Was im Januar 2011 schon eine Sensation war, ist im September 2019 noch bemerkenswerter. Denn die Proteste gegen Präsident Abdel Fattah al-Sissi, die sich am Freitagabend in verschiedenen Städten stündlich ausweiteten und über Videos auf Twitter viral ihren Weg in die Welt fanden – sie könnten das Ende eines der brutalsten Regimes in Ägyptens jüngerer Geschichte einleiten. Endlich.

Aufruf zum Protest aus dem Exil

Zu den Protesten aufgerufen hatte der Bauunternehmer und Schauspieler Mohamed Ali. Seit Wochen veröffentlicht Ali, der als Geschäftsmann viele Jahre lang mit Ägyptens Militär zusammengearbeitet hat, aus seinem Exil in Spanien Material, mit dem er die Korruption der ägyptischen Militärführung kritisiert. In verschiedenen YouTube-Videos sagt Ali aus, sowohl die ägyptische Armeeführung als auch Präsident al-Sissi und dessen Frau höchstpersönlich hätten öffentliche Gelder in Millionenhöhe veruntreut, etwa durch den Bau von Villen, Luxushotels und einer Präsidentenresidenz. Vor einigen Tagen dann rief Ali, der sagt, er wolle mit seinen Enthüllungen für ein demokratisches Ägypten kämpfen, die Ägypter zu Protesten gegen al-Sissi auf. Dazu hat er auf Arabisch das Hashtag "Es reicht, al-Sissi" geprägt, das seither auf Twitter zirkuliert.



Al-Sissi hat Alis Anschuldigungen natürlich als "Lügen" zurückgewiesen, zugleich aber eingeräumt, Paläste gebaut zu haben – diese sollten jedoch dem ägyptischen Volk dienen. Eine Strategie, die ganz offensichtlich nicht verfängt. Die Wut auf al-Sissi – sie scheint mächtiger denn je. Und das ist gut so.

Laut Beobachtern folgten nun insgesamt einige Hundert Demonstranten Alis Aufruf. Das mag nicht viel erscheinen, doch man muss sich klarmachen: In Ägypten zu protestieren, ist lebensgefährlich. Wer sich heute traut, auf öffentlichen Plätzen den Präsidenten zu kritisieren, der riskiert alles.

Small protest, maybe 100-200 people near #Tahrir chanting against regime like 20 min ago, now scattered, still lot of unrest #Egypt pic.twitter.com/vx6H7nk76l — Eduard Cousin (@EduardCousin) 20. September 2019

Denn seit der einstige Feldmarschall al-Sissi den Muslimbruder Mohammed Mursi im Sommer 2013 aus dem Amt gejagt hat, regiert er mit aller Härte. Unter dem Diktator al-Sissi ist in Ägypten sukzessive der Polizeistaat zurückgekehrt, tatsächlich schlimmer noch als unter Mubarak. Ging al-Sissi anfangs zunächst gegen die Anhänger der ihm verhassten Muslimbrüder vor, war bald jeder, der auch nur die geringste Kritik an seiner Führung übte, gnadenloser Einschüchterung, Verhaftung oder Folter ausgesetzt; einige Dissidenten ließ die Staatsführung entführen, andere direkt umbringen. Mehr als 60.000 Menschen wurden im Laufe von al-Sissis Amtszeit inhaftiert, darunter etliche junge Blogger, Journalisten, Fotografen, jene also, die einst für Freiheit, Würde und soziale Gerechtigkeit gekämpft hatten. Al-Sissi wollte die Geschichte Ägyptens umschreiben: Er sei der Messias, der als Einziger in der Lage sei, das Land vor den Terroristen zu schützen, so lautete sein Narrativ. Als Terroristen verstand er indes alle, die es wagten, seine Autorität infrage zu stellen.



Es braucht die Unterstützung anderer Staaten

Die Bilanz seiner Herrschaft: ein Massaker mit mehr als tausend Toten im Sommer 2013, für die bis heute niemand zur Verantwortung gezogen wurde. Eine in den Untergrund gedrängte Zivilgesellschaft. Die Zensur von Journalisten und Gleichschaltung der staatlichen Medienhäuser. Eine systematische Verfolgung von Andersdenkenden, die ein bedrückendes Klima der Angst geschaffen hat. Al-Sissis Präsidentschaft hat das Land aber auch wirtschaftlich an den Rand des Kollapses gebracht; die Mehrheit der Ägypter ist arm und wird immer ärmer, es gibt kaum noch Arbeitsplätze, gerade für die Jungen gibt es keine Perspektiven. Es ist diese existenzielle Angst vor noch weiterer Verelendung, die viele Menschen gegen al-Sissi aufbringt. Selbst für jene, die al-Sissi lange unterstützt haben, scheinen Mohamed Alis Enthüllungen nicht mehr hinnehmbar: Ein Präsident, der umgerechnet viele Millionen Euro für seinen ausschweifenden Lebensstil verprasst, während sein Volk hungert, das scheint nicht mehr zu funktionieren wie einst, als arabische Diktatoren wie Tunesiens Ben Ali, Libyens Gaddafi oder eben Ägyptens Mubarak ihr Volk trotz dieser Ungerechtigkeit – und mit der Duldung oder gar Unterstützung westlicher Staatsführer – ruhig halten konnten. Die Revolutionen von 2011 haben zumindest eines bei vielen Menschen hinterlassen: das Gefühl, dass sie etwas verändern können.



"Die Revolution ist nicht vorbei" oder "Der Arabische Frühling ist noch nicht am Ende" kommentieren nun einstige Revolutionäre vom Exil aus über die sozialen Medien die Ereignisse in ihrer Heimat. Die Frage ist nun, ob das Gefühl nicht trügt, wenn andere Staaten die Demonstranten nicht unterstützen – etwa mit klaren Bekenntnissen zu demokratischen Strukturen in Ägypten statt immer weiteren Wirtschaftskooperationen mit al-Sissi. Oder dem Androhen von Sanktionen, falls al-Sissi diese Proteste zum Anlass nehmen sollte, noch härter gegen sein Volk vorzugehen.

Dass al-Sissi so handelt, ist leider nicht auszuschließen. Denn auch diese Bilder sind vertraut: die Sicherheitskräfte, die hinter Demonstranten herlaufen, der Tahrir-Platz im Nebel von Tränengas. Beobachter sprechen bereits von mehreren Festnahmen vergangene Nacht und es bleibt zu befürchten, dass ihnen noch sehr viel mehr folgen werden. Die Brutalität der Armee ist den Ägyptern bekannt: Kurz nach dem Rücktritt von Mubarak im Februar 2011 schlug der Militärrat die Feiern auf dem Tahrir-Platz brutal nieder. Die Sicherheitskräfte gingen mit Gummigeschossen und Gewehren auf jene Menschen los, die friedlich für Freiheit und Gerechtigkeit protestiert hatten, danach folgten wochenlange Verhaftungswellen. Es wäre mehr als fatal, wenn sich das jetzt wiederholt.