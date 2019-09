Bei einem Anschlag auf einen Kontrollposten im Zentrum der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens zwölf Menschen getötet worden. Nach Angaben eines Sprechers des afghanischen Innenministeriums wurden zudem mindestens 42 Menschen verletzt. Unter den Toten seien auch ein rumänischer und ein US-amerikanischer Soldat, die an der von den USA geführten Nato-Mission teilnahmen.



Vor dem Kontrollposten, der mit Mitarbeitern des afghanischen Geheimdienstes NDS, der Polizei und Armee besetzt war, sei ein mit Sprengstoff beladener Minibus explodiert. In unmittelbarer Nähe des Anschlagsorts befinden sich Einrichtungen des afghanischen Geheimdienstes, das Hauptquartier der Nato-Mission Resolute Support und die US-Botschaft. Die radikalislamischen Taliban bekannten sich zu dem Angriff. Ihr Sprecher teilte über Whatsapp mit, die Autobombe sei detoniert, als ein Konvoi mit Ausländern die Stelle passierte.

In diesem Jahr sind allein bei Anschlägen in der afghanischen Hauptstadt mehr als 200 Menschen getötet und mehr als 1.000 verwundet worden.

Zwei Anschläge an einem Tag

Auch in der östlichen Provinzhauptstadt Pul-i-Alam in der Provinz Lugar wurden am Donnerstag – nur Stunden nach dem Anschlag in Kabul – vier Menschen bei einem Anschlag getötet worden. Dort detonierte ebenfalls ein mit Sprengstoff beladener Kleinlaster, als ein Konvoi mit Spezialkräften in eine Militärbasis zurückkehren wollte. Elf Menschen wurden dem Kommandeur der Militärbasis zufolge verletzt. Auch diesen Anschlag wollen die Taliban verübt haben.



Derzeit führen die Taliban mit den USA Gespräche über eine politische Beilegung des mittlerweile seit 18 Jahren andauernden Konflikts. Der US-Chefunterhändler Zalmay Khalilzad sagte am Montag, man habe sich "grundsätzlich" auf ein Abkommen geeinigt. Allerdings ist ein solches Abkommen erst endgültig, wenn der US-Präsident Donald Trump zustimmt. Sollte der Präsident sein Einverständnis geben, könne das Abkommen in den kommenden Tagen verkündet werden. Bei den Gesprächen geht es vor allem um Truppenabzüge und Garantien der Taliban. In der Folge sollen innerafghanische Friedensgespräche geführt werden.



Der Sprecher der Taliban bestätigte, dass man kurz vor einem Abkommen mit den USA stehe. Es sei jedoch noch nicht unterzeichnet. Die neuerlichen Angriffe stellte er als Reaktionen auf die Nachtoperationen und Luftangriffe durch die afghanischen Regierungskräfte und ihre Verbündeten dar.



Drohen wieder "Folgen überhasteter Vereinbarungen"?

Die afghanische Regierung meldete am Mittwoch allerdings erneut Bedenken hinsichtlich des geplanten Friedensabkommens und forderte mehr Informationen über die Ausgestaltung. Es bestünden noch zu viele Unsicherheiten darüber, wie sich die Vereinbarung auf die Zukunft des Landes auswirke, sagte ein Berater des Präsidenten. Das afghanische Volk sei bereits in der Vergangenheit "Zeuge der Folgen überhasteter Vereinbarungen" geworden.

Tatsächlich fürchten viele Afghaninnen und Afghanen eine Rückkehr der Taliban an die Macht. Auch in den USA werden vermehrt Zweifel an dem geplanten Friedensabkommen laut.