Donald Trump hat den Amerikanern während seines Wahlkampfes versprochen, dass er die US-Soldaten aus Afghanistan zurückziehen wird. Sei 18 Jahren sind die USA gemeinsam mit den Nato-Partnern in dem zentralasiatischen Land und kämpfen gegen die Taliban. Auf dem Schlachtfeld konnten die USA und ihre Verbündeten bis heute keine Entscheidung herbeiführen.

Der Krieg in Afghanistan ist in den USA aber auch in Europa äußerst unpopulär. Trump suchte daher eine Verhandlungslösung. Unterstützt wird er dabei von Teilen der Demokratischen Partei. Amerikanische Diplomaten trafen sich seit seit Monaten in Doha immer wieder mit Vertretern der Taliban. Offenbar standen sie kurz vor dem Abschluss ihre Verhandlungen. Trump wollte dieser Tage das Ergebnis präsentieren.



Der Kern der Lösung: Die USA würden sich zurückziehen, wenn die Taliban Garantien abgäben, dass sie nie wieder Terroristen eine Heimstatt böten. Nun aber hat Trump im letzten Augenblick die Gespräche abgebrochen. Als Grund nannte er einen von den Taliban begangenen Anschlag in Kabul, bei dem insgesamt 12 Menschen starben – darunter ein US-Soldat. In einem Tweet schrieb er: "Was sind das für Leute, die so viel Menschen töten, um ihre Verhandlungsposition zu stärken?"

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump im letzten Moment eine Kehrwende vollzieht, um sie dann wenig später rückgängig zu machen. Im Mai 2018 hatte er ein Treffen mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un kurzfristig abgesagt, nur um es Tage später wieder anzusetzen.



Nicht alle Partner einbezogen

Trotzdem bleibt die Frage, was Trump jetzt zu diesem Schritt bewogen hat. Es scheint wenig glaubwürdig, dass der Anschlag von Kabul der wahre Grund ist. Denn es gab in den letzten Wochen und Monaten eine Reihe von Anschlägen, trotzdem sprach man weiter miteinander. Außerdem haben sich die Taliban auch während der Verhandlungen mit den Emissären Washingtons nicht darauf verpflichten lassen, ihre kriegerischen Aktivitäten einzustellen.

Die anvisierte Friedenslösung mit den Taliban hatte viel Kritik auf sich gezogen – unter anderem von dem gewählten afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani. Er war erstaunlicherweise an den Friedensverhandlungen nicht beteiligt. Man konnte sich daher zu Recht fragen, was denn das Abkommen wert sein kann, wenn die USA ausgerechnet jenen Partner nicht einladen, den sie seit Jahren militärisch stützen? Was sollen die Afghanen denken, wenn eine Lösung ohne die Regierung zustande käme, die sie gewählt haben?



Die Taliban ihrerseits mussten sich aufgrund dieser Entscheidung aufgewertet fühlen. Durch die Abwesenheit der afghanischen Regierung wirkte es so, als würden die USA die Taliban als wahren Vertretern Afghanistans anerkennen. Es war ein verheerendes Signal. Es ist möglich, aber nicht wahrscheinlich, dass diese grundsätzliche Schwäche der anvisierten Lösung Trump zum Abbruch der Verhandlungen bewogen hat.

Nun liegen die Gespräche vorerst auf Eis. Wie es weiter gehen wird, das kann im Augenblick niemand sagen. Es war Trump, der das Dilemma der USA in einem Tweet wohl eher unfreiwillig beschrieb: "Wie viele Jahrzehnte wollen diese Leute noch kämpfen?"

Es steht zu befürchten: Viel länger als die USA und ihre Verbündeten es können.