US-Präsident Donald Trump hat die Verhandlungen mit den Taliban nach der Absage seines geplanten Treffens mit einem hochrangigen Vertreter der Aufständischen als "tot" bezeichnet. "Sie sind tot, was mich angeht", sagte Trump vor Reportern im Weißen Haus. Der US-Präsident teilte mit, dass er weiter einen Abzug der US-Truppen aus Afghanistan anstrebt, nannte aber keinen Zeitplan. "Wir würden gerne gehen, aber wir werden zur richtigen Zeit gehen."

Auf Twitter schrieb Trump: "Im Verlauf der vergangenen vier Tage haben wir unseren Feind härter getroffen als jemals zuvor in den vergangenen zehn Jahren!" US-Außenminister Mike Pompeo hatte bereits am Sonntag gesagt, allein in den vorherigen zehn Tagen seien "mehr als tausend Taliban" getötet worden.

Am Samstagabend hatte Trump auf Twitter geschrieben, er habe ursprünglich für Sonntag im Camp David geheime Treffen mit den Taliban und – getrennt davon – mit Afghanistans Präsident Aschraf Ghani geplant. Wegen eines tödlichen Anschlags der Taliban in der afghanischen Hauptstadt Kabul habe er die Treffen und die "Friedensverhandlungen" abgesagt. Bei dem Anschlag wurden mindestens 16 Menschen getötet, darunter auch ein US-Soldat.

Meinungsverschiedenheiten über das Treffen mit den Taliban sei "Falschnachricht"

Kurz nach dem Abbruch der Gespräche schloss dann aber Pompeo deren Wiederaufnahme nicht aus. Die Gruppe müsse ihre "Haltung verändern" und ihre Zusagen einhalten, sagte Pompeo dem US-Fernsehsender ABC News. Indem Trump indessen nun die Gespräche für "tot" erklärte, machte er deutlich, dass er zumindest bis auf Weiteres keine Chance für deren Fortsetzung sieht.

Trump bestritt nun auch, dass es in seiner Regierung Meinungsverschiedenheiten über das ursprünglich geplante Treffen mit Taliban-Vertretern gegeben habe. Trump bezeichnete es als "Falschnachricht", dass er dieses Treffen gegen den Willen von Vizepräsident Mike Pence und anderer Berater geplant habe.

Zuvor hatte noch die Bundesregierung in Berlin ihre Hoffnung auf eine baldige Wiederaufnahme des Friedensprozesses zum Ausdruck gebracht. "Ein Ende der Gewalt in Afghanistan kann nur durch einen politischen Prozess erreicht werden", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts. Er machte zugleich die Taliban für den derzeitigen "herben Rückschlag" verantwortlich.