US-Präsident Donald Trump hat die Friedensverhandlungen mit den radikalislamischen Taliban überraschend ausgesetzt. Trump schrieb auf Twitter, er habe geheime Treffen mit den Taliban und dem afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani, die für Sonntag in Camp David geplant gewesen seien, wegen eines Anschlags in Kabul abgesagt und die Friedensgespräche mit den Taliban ausgesetzt. Bei dem Anschlag war ein US-Soldat getötet worden. "Was sind das für Leute, die so viele Menschen töten, um ihre Verhandlungsposition zu stärken?", fragte Trump. Er fügte hinzu, dass die Taliban nun das Gegenteil erreicht und ihre Verhandlungsposition geschwächt hätten.



Die USA und die Taliban sprechen seit Juli 2018 über eine politische Lösung des bald 18 Jahre dauernden Konflikts in Afghanistan. US-Unterhändler Zalmay Khalilzad hatte das Friedensabkommen mit den Taliban noch am Montag als vollständig dargestellt. Er sagte, die prinzipielle Einigung auf den Beginn eines US-Truppenabzugs aus Afghanistan benötige nur noch der Zustimmung von Trump. Bei den Gesprächen ging es vor allem um Truppenabzüge und Garantien der Taliban, dass Afghanistan kein sicherer Hafen für Terroristen wird. In der Folge sollten innerafghanische Friedensgespräche geführt werden. Bisher hatten sich die Taliban geweigert, mit der Regierung in Kabul zu sprechen, die sie als Marionette des Westens betrachten. Auch ein Waffenstillstand war Thema.



16 tote US-Soldaten in Afghanistan in diesem Jahr

Khalilzads Präsentation des Abkommens wurde von schweren Anschlägen der Taliban überschattet. Bei zwei Autobombenanschlägen in der Hauptstadt Kabul und in der östlichen Provinzhauptstadt Pul-i-Alam wurden Behördenangaben zufolge am Donnerstag mindestens 16 Menschen getötet, darunter zwei Nato-Soldaten. Einer der Soldaten war Amerikaner, wie das US-Verteidigungsministerium bestätigte. Damit sind seit Jahresbeginn 16 US-Soldaten in Afghanistan gestorben.



Trump schrieb auf Twitter, führende Taliban-Vertreter und Ghani hätten eigentlich am Samstagabend in den USA ankommen sollen, um sich am Sonntag in Camp David mit ihm zu treffen. Fast niemand habe davon gewusst. Als Reaktion auf den Anschlag in Kabul habe er das Treffen aber sofort gestrichen und auch die Friedensverhandlungen abgesagt, schrieb Trump. "Wenn sie keinen Waffenstillstand vereinbaren können während dieser sehr wichtigen Friedensgespräche, dann haben sie wahrscheinlich ohnehin nicht die Macht, ein bedeutsames Abkommen auszuhandeln." Ob dies das endgültige Aus für die Verhandlungen beider Seiten ist oder die Gespräche nur ausgesetzt sind, blieb zunächst unklar.