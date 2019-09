Die Bundesregierung hat die US-Regierung für die Absage von Gesprächen mit den radikalislamischen Taliban gelobt. Diese Entscheidung, zur Befriedung Afghanistans nicht um jeden Preis eine Einigung zu suchen, sei "richtig und konsequent", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts. Die jüngsten Anschläge seien ein "kaum hinzunehmender Rückschlag" in den Friedensbemühungen. "Es liegt jetzt an den Taliban, sich zu bewegen und ihren Friedenswillen zu demonstrieren", sagte der Sprecher.



Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump ein geplantes Spitzengespräch mit Talibanvertretern kurzfristig abgesagt. Als Begründung nannte er den Anschlag in Kabul, bei dem am Montag vergangener Woche mindestens 16 Menschen getötet und mehr als hundert weitere verletzt wurden. Auch ein US-Soldat starb. Die Taliban hatten sich zu dem Anschlag bekannt.

"Ein kaum hinzunehmender Rückschlag"

"Die Anschläge der letzten Woche stellen auch aus unserer Sicht einen kaum hinzunehmenden Rückschlag in den Friedensverhandlungen dar", sagte dazu der Sprecher des Auswärtigen Amts. Die Taliban hätten "mit den Anschlägen, die auch deutsche Institutionen getroffen haben, ihren Friedenswillen klar infrage gestellt". Insofern sei die Klarstellung der USA "richtig und konsequent". Der Außenamtssprecher hob hervor, dass eine Lösung letztlich nur in einem innerafghanischen Friedensprozess gefunden werden könne.

Seit Juli 2018 verhandeln die USA und Taliban über eine politische Lösung des bald 18 Jahre dauernden Konflikts in Afghanistan. Beide Seiten zeigten sich bis zuletzt zuversichtlich, bald ein Abkommen zu unterzeichnen. Der New York Times zufolge sah der Abkommensentwurf einen schrittweisen Abzug der rund 14.000 US-Soldaten innerhalb von 16 Monaten vor. Dabei sollten zunächst rund 5.000 von ihnen innerhalb von 135 Tagen abgezogen werden. Im Gegenzug würden die Taliban Antiterrormaßnahmen ergreifen, um die Befürchtungen der USA vor einer Wiederholung des 11. Septembers zu zerstreuen.

"Gespräche nur mit Waffenstillstand"

Mit der Absage des Treffens steht dieser Entwurf nun infrage. So heiß es seitens der Taliban, die Absage der Gespräche werde zum Tod weiterer Amerikaner führen. Beobachter weisen darauf hin, dass sich eine Fraktion der Dschihadisten – weitaus jünger und radikaler als die Verhandlungsgruppe – bereits seit Längerem dafür aussprechen, die Kämpfe gegen die afghanische Regierung und vor allem gegen deren Verbündete zu verstärken.

Angespornt wurden die Hardliner von den militärischen Erfolgen der vergangenen Wochen und Monate: Die Extremisten brachten immer neue Regionen unter ihre Kontrolle und beherrschen inzwischen ein größeres Gebiet als je zuvor seit Beginn des Kriegs im Jahr 2001.



Die Regierung in Kabul sieht sich stark in Bedrängnis. Präsident Ashraf Ghani betonte, Frieden werde nur möglich, wenn sich die Taliban zu einer Feuerpause bereit erklärten. Argwöhnisch betrachtet die afghanische Führung die Gespräche der USA mit den Taliban – auch, weil sie bei den Treffen im katarischen Doha nicht erwünscht war. Generell befürchtet sie aber, dass die Islamisten eine Einigung nutzen werden, um zurück an die Macht zu gelangen.