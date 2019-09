Durch Angriffe auf Wahllokale bei der Präsidentschaftswahl in Afghanistan sind zwei Menschen getötet worden. Mindestens 17 weitere seien verletzt worden, teilten lokale Behördenvertreter mit. Bei der Explosion einer Mine in einem Wahllokal in der östlichen Provinz Nangarhar sei eine Person getötet und drei verletzt worden, sagte Provinzrat Sohrab Kaderi. Ein Wahlbeobachter wurde bei dem Einschlag einer Rakete in der Nähe eines Wahllokals in der nördlichen Provinzhauptstadt Kundus getötet. Das berichtete der Provinzrat Maulawi Abdullah.



Zudem wurden mindestens 13 Zivilisten und ein Polizist in der südlichen Stadt Kandarhar verletzt, als in einer Moschee ein Sprengsatz detonierte. Nach Angaben eines Polizeibeamten war die Bombe in einem Lautsprecher der Moschee versteckt, die als Wallokal genutzt wurde. Begördenangaben zufolge wurden in Kandahar seit dem Vorabend der Wahl mindestens 31 Spregsätze von Sicherheitskräften entschärft oder kontrolliert gesprengt.

Auch aus der Hauptstadt Kabul gab es Berichte über kleinere Explosionen und Verwundete. Behördenvertreter wollten diese nicht kommentieren, man sammle noch Informationen.



Taliban greifen die Wahl an

Die Präsidentschafftswahl wird von mehr als 72.000 Soldaten, Polizisten und Geheimdienstmitarbeitern gesichert. Die islamistisch-militanten Taliban hatten angekündigt, den Wahlgang anzugreifen. Bereits während des Wahlkampfs hatten sie Anschläge verübt, bei einem waren 46 Menschen getötet worden. Fast ein Drittel der Wahllokale musste geschlossen beiben. Von den 13,5 Millionen Wahlberechtigten haben sich 9,6 Millionen zur Wahl registriert; doch während bei der Präsidentschaftswahl 2014 rund acht Millionen Menschen abgestimmt hatten, rechnen manche afghanische Experten damit, dass diesmal nur 1,5 Millionen Menschen ihre Stimme abgeben werden.

Aktivisten, die der Kampagne des amtierenden Präsidenten Aschraf Ghani nahe stehen, würden eine Wahlbeteiligung von 4 bis 4,5 Millionen für einen Erfolg halten, hieß es in der Analyse einer Kabuler Denkfabrik. Außer Ghani hat auch Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah Chancen auf den Wahlsieg. Das Ergebnis wird voraussichtlich am 7. November verkündet.



Einem Monat vor der Wahl brachen die USA Friedensgespräche mit den Taliban ab, nachdem Anfang September bei einem Anschlag in Kabul zwölf Menschen getötet worden waren, unter ihnen auch ein US-Soldat. US-Präsident Donald Trump erklärte die Gespräche mit den Taliban, die den Weg für einen US-Truppenabzug bereiten sollten, für "tot". Die Taliban kontrollieren mehr Territorien als zu irgendeinem Zeitpunkt seit ihrem Sturz durch die US-Invasion im Jahr 2001.