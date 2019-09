Riskant ist das Leben aus vielen Gründen, und einer davon kann sein, dass sogar das offensichtlich Richtige nicht von allen Mitmenschen als richtig erkannt wird. Was dann? Dann kann eine richtige Tat kontraproduktive Effekte haben. Sie kann das Gegenteil dessen bewirken, was ebenso logisch wie zwingend sein müsste; und deshalb kann aus dem Richtigen rasant das Falsche werden.

Bis zum Dienstag dieser Woche war es einigermaßen wahrscheinlich, dass die amerikanischen Demokraten im kommenden Frühjahr eine starke Kandidatin oder auch einen starken Kandidaten finden und in die im November 2020 anstehende Wahl schicken und dann den Präsidenten Donald Trump ablösen würden; in den Umfragen jedenfalls führten die demokratischen Favoriten im direkten Vergleich mit Trump.

Dann änderte sich das Spiel, wieder einmal. Dieses Endlosspektakel, zu dem die Trump-Präsidentschaft längst geworden ist, geht in eine neue Staffel. Und es erscheint möglich, dass das Richtige am Ende aus taktischer Sicht ein Fehler mit enormen Konsequenzen gewesen sein wird.

Hätte es jedoch eine Alternative gegeben? Wäre es besser gewesen, furchtgetrieben das Falsche zu tun?

Ukraine-Affäre - Donald Trump bezeichnet Vorwürfe als erfunden Der Präsident will den Informanten, dessen Bericht kürzlich veröffentlicht wurde, ausfindig machen. Nach Medienangaben soll es sich dabei um einen CIA-Agenten handeln. © Foto: Saul Loeb/AFP/Getty Images

Gelingt es Trump, sich zum Märtyrer zu erklären?

Die Demokraten prüfen also, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump einzuleiten. Es könnte sein, dass es Trump eben deswegen gelingen wird, sich selbst zum Märtyrer zu erklären und zunächst seine Partei und dann eine Menge Wähler zu mobilisieren. Schon jetzt ist klar, dass die USA im nächsten halben Jahr auf dieses eine Thema fixiert sein werden: Trump.

Ist Trump tragbar, ist Trump gut; lügt Trump oder hält er bloß seine Versprechen – in den vergangenen zweieinhalb Jahren (und sowieso zuvor im Wahlkampf) gelang es Donald Trump, die Nachrichten zu dominieren, täglich, stündlich. Eine Kandidatin wie Elizabeth Warren versucht dieses ganze Manisch-Hysterische der amerikanischen Politik zu durchbrechen, indem sie nicht über Trump, sondern über den Klimawandel und Korruption spricht – bei diesem Kurs wird sie nunmehr kaum bleiben können.

Und doch, was die Demokraten tun, ist aus einem simplen Grund richtig: So, nach Gesetzen und Regeln, hat eine Demokratie zu funktionieren. In den USA sind in den vergangenen Jahren diverse Standards gefallen, was Washington, D. C., auf geradem Weg in die Funktionsunfähigkeit geführt hat – nun gab es endlich einmal wieder eine Gegenbewegung, funktionierende Institutionen und Dienstwege nämlich.

Am 25. Juli telefonierte Donald Trump mit dem gerade gewählten Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, und wünschte sich von diesem einen Eingriff in den Wahlkampf, er meinte damit Ermittlungen gegen den im Augenblick aussichtsreichsten Gegner Joe Biden. Trump hatte gerade viele Millionen Dollar zurückgehalten, die der Kongress für die Ukraine freigegeben hatte; und jetzt forderte er Selenskyj auf: "Ich möchte, dass Sie uns einen Gefallen tun." Und später: "Was auch immer Sie tun können – es ist sehr wichtig, dass Sie es tun, wenn das möglich ist."