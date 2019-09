Bei ihrem China-Besuch hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Hoffnung geäußert, dass der Handelskrieg zwischen den USA und China bald endet. In einem Gespräch mit Regierungschef Li Keqiang sagte sie, dass sich der Handelskonflikt auch auf andere Staaten auswirke. Die Kanzlerin sprach sich auch dafür aus, bald ein Investitionsschutzabkommens zwischen China und der Europäischen Union abzuschließen.



Merkel sagte, die deutsch-chinesischen Beziehungen stünden auf einem festen Fundament. Es gebe zwar auch Konflikte, die beiden Seiten seien jedoch schon ein gutes Stück vorangekommen, um diese auszuarbeiten.



Zuvor war Merkel mit militärischen Ehren empfangen worden. Bei der Zeremonie wurden Stühle bereitgestellt, so dass Merkel mit Premier Li Keqiang weitgehend sitzen konnte. Aufgrund mehrerer Zitteranfälle bei ähnlichen Gelegenheiten, wo sie länger stillstehen musste, hatte sie militärische Empfänge zuletzt wiederholt im Sitzen absolviert.



Zu Beginn von Merkels Besuch hatte es Verstimmung gegeben über die Zulassung der in Peking ansässigen deutschen Journalisten: Die chinesische Seite verweigerte "aus Kapazitätsgründen" zunächst allen Korrespondenten eine Teilnahme an der Pressebegegnung von Merkel und Li Keqiang in der Großen Halle des Volkes.



Am Abend steht für Merkel ein Abendessen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping an. Es wird erwartet, dass die Bundeskanzlerin dabei auch die Unruhen in Hongkong ansprechen wird. Auf ihrer Reise wird Merkel außerdem noch an der Sitzung des Beratenden Ausschusses der Deutsch-Chinesischen Wirtschaft sowie an der Abschlusssitzung des Deutsch-Chinesischen Dialogforums teilnehmen. Die Kanzlerin wird von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet und will in Peking sowie auf ihrer zweiten Station Wuhan am Samstag auch Firmen besuchen.