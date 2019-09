US-Präsident Donald Trump hat mit Plänen für eine weitere Verschärfung der Zuwanderungsgesetze eine Niederlage vor Gericht erlitten. Eine Richterin in Los Angeles stoppte eine von der Regierung angestrebte Rechtsänderung, die eine unbefristete Haft von Migranten bis zur Entscheidung über eine Aufenthaltserlaubnis vorsieht. Sie sei mit einer jahrzehntealten Regelung zum angemessenen Umgang mit Kindern von inhaftierten Migrantenfamilien unvereinbar. Die sogenannte Flores-Regelung von 1997 geht auf die Klage einer 15-jährigen Migrantin aus El Salvador aus dem Jahr 1985 zurück, die in den meisten Fällen für eine unverzügliche Freilassung sorgt.

Statt im Kongress eine Änderung der Rechtslage zu erwirken, habe die Regierung einfach Regelungen beschlossen, die der Flores-Regelung widersprechen. "Das verletzt den Rechtsstaat. Und das kann dieses Gericht nicht zulassen", stellte Richterin Dolly Gee fest.

Die Regierung argumentiert, dass die neue Regelung humane Haftbedingungen für Familien ermögliche, während über ihre Einwanderungsanträge entschieden werde. Das bisherige Recht biete dagegen Schlupflöcher, die eine wachsende Zahl an Familien zumeist aus mittelamerikanischen Ländern anlocke, in den USA Asyl zu beantragen.



Die Nichtregierungsorganisation National Center for Youth Law teilte mit, die Gerichtsentscheidung in Kalifornien sei "ein Sieg für Migrantenkinder". Allerdings sei davon auszugehen, dass Trumps Regierung "ihre rücksichtslose Kampagne fortsetzt, den grundlegenden Schutz für Kinder abzuschaffen" und Minderjährige "ohne jede Aufsicht einzusperren".

Die neue Verordnung würde es den Behörden erlauben, Migrantenfamilien unbefristet für die Dauer ihrer Asylverfahren festzuhalten, die sich wegen der großen Zahl an angestauten Fällen Monate oder sogar Jahre hinziehen können. Sie sollte im nächsten Monat in Kraft treten. Es wird erwartet, dass die Regierung in die Berufung geht. Die Beschränkung der Zuwanderung gehört zu Trumps innenpolitischen Hauptzielen. Erst am Vortag hatte die Regierung die jährliche Obergrenze für die Aufnahme neuer Flüchtlinge auf einen Tiefstand gesenkt.