Großbritanniens Premierminister Boris Johnson hat ein neues Atomabkommen mit dem Iran ins Spiel gebracht. "Lasst uns ein besseres Abkommen erzielen", sagte Johnson am Montag in einem Interview mit dem Sender NBC am Rande der UN-Vollversammlung in New York. US-Präsident Donald Trump sei aus seiner Sicht in der Lage, ein besseres Abkommen mit Teheran auszuhandeln, sagte Johnson.

"Ich glaube, es gibt einen, der einen besseren Deal erzielen kann – und das ist der Präsident der Vereinigten Staaten", sagte Johnson. Er hoffe, es werde in der Zukunft ein "Trump-Abkommen" mit dem Iran geben.

Iran: "Kein neues Abkommen ohne Einhaltung des derzeitigen"

Ohne direkt auf Johnsons Worte einzugehen, schrieb der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif kurz darauf bei Twitter, Frankreich, Deutschland und Großbritannien befänden sich seit dem einseitigen Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen im Mai vergangenen Jahres in einem Zustand der "Lähmung". "Kein neues Abkommen ohne Einhaltung des derzeitigen", schrieb Sarif.

Die Unterzeichnerstaaten Deutschland, Frankreich – und bislang auch Großbritannien – versuchen seit dem Ausstieg der USA, das Abkommen zu retten. Inzwischen zeigt sich aber auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron offener für eine Neuverhandlung. Er sei nicht mit dem 2015 in Wien geschlossenen Abkommen "verheiratet", sagte Macron während seines Flugs nach New York zu Journalisten. Einer der beiden Protagonisten des Vertrags sei bereits aus dem Abkommen ausgestiegen, "der andere sagt uns, dass er es tun wird".



Der Iran hat angekündigt, sich aus dem Abkommen zurückzuziehen, wenn er sich mit den europäischen Vertragspartnern nicht auf eine Sanktionserleichterung einigen kann. Die USA haben seit ihrem Ausstieg aus dem Abkommen Sanktionen gegen Teheran wiedereingeführt und das Land mit einer Reihe neuer Sanktionen belegt. Wegen des Konflikts mit Saudi-Arabien haben sich die Spannungen mit den USA zuletzt noch verschärft. Die USA sowie Deutschland, Frankreich und Großbritannien machen den Iran für Angriffe aus saudische Ölanlagen Mitte September verantwortlich. Trump erwägt noch zusätzliche Sanktionen gegen das Land.