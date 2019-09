Nur ein Statist fürs Foto, das will der iranische Präsident nicht sein. "Lediglich ein paar Bilder mit Hassan Ruhani zu machen, das geht nicht", stellte er jüngst fest, als sich andeutete, Donald Trump könne zu neuen Verhandlungen mit der Islamischen Republik bereit sein. Dazu passt auch seine Klarstellung vom Dienstag, bilaterale Gespräche allein mit den Vereinigten Staaten kämen "aus Prinzip" nicht infrage. Ruhani weiß, dass vom US-Präsidenten noch immer wenig Entgegenkommen zu erwarten ist. Die Wahrheit ist aber auch: Nach dem Ausstieg der USA aus dem Nuklearabkommen, verbunden mit umfassenden Sanktionen und militärischen Drohungen, gibt es wenig Spielraum jenseits von Trump. Der Iran hat also kaum diplomatische Optionen, wenn es ohne eine Beteiligung der Amerikaner gehen soll.

Die verbliebenen Partner des Abkommens, allen voran die Europäer, tun sich schwer, gegen den Druck aus Washington ihren Teil der Vereinbarungen zu erfüllen. Kern des Deals war, dass der Iran sein Atomprogramm nach strengen Vorgaben und unter transparenter Kontrolle einschränkt und dass im Gegenzug die Sanktionen schrittweise gelockert werden. Um das Abkommen zu retten, haben die Europäer inzwischen vor allem zugesichert, die iranische Öl- und Bankenbranche vor den neuen US-Sanktionen zu schützen – was schwierig genug ist. Die Regierung in Teheran löst sich derweil stufenweise aus den Auflagen des Abkommens, reichert mehr und höher Nuklearmaterial an, um die Europäer doch noch zum Handeln zu bringen. Die nächste Stufe der Eskalation ist nun angedroht, sollte sich bis Donnerstag nichts bewegen.

Ruhani selbst kann sich nur vorsichtig bewegen. Innenpolitisch sieht er sich dem Widerstand der Hardliner ausgesetzt, die der amerikanische Rückzug aus dem Deal gestärkt hat, gegen den sie immer gekämpft hatten. Dass die Islamische Republik überhaupt weiter an dem Abkommen festhält, ist überraschend genug. Vorsichtig formuliert, sitzt das Misstrauen gegenüber den USA im Iran tief, wenn nicht gar der Hass auf den großen Feind zum Wesenskern des Regimes gehört. Die totale Absage des Revolutionsführers Ali Chamenei an jegliche neue Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten spricht eigentlich eine deutliche Sprache. Und doch scheint Ruhani, wenn auch an der kurzen Leine, den Weg der Diplomatie versuchsweise offenhalten zu dürfen.

Klar ist, dass der Iran nicht einfach so neue Zugeständnisse machen wird. Die US-Regierung hat ja recht mit ihrer Sicht, das Abkommen habe nichts dazu beigetragen, das Regime auch über die Atomfrage hinaus einzuhegen: vom ballistischen Raketenprogramm, das darin nicht erfasst ist, bis zu den wiederholten aggressiven Aktivitäten gegenüber Syrien und dem Jemen, die an der Stabilität der Region rütteln. Darauf zielt Trump mit seiner Politik des maximalen Drucks, an deren Ende er einen neuen Deal sehen will. Nur hat er dafür selbst die Ausgangslage verschlechtert. Der Iran wird sich den Forderungen der USA nicht demütig beugen. Diesen Weg kann Ruhani nicht gehen, so sehr die Sanktionen die Entwicklung des Landes auch abschnüren. Und das embryonale Vertrauen in pragmatische Diplomatie, das mit dem Abkommen gewachsen war, müssen sich die Amerikaner und Europäer nun neu erarbeiten.

Von den USA ist da womöglich wenig zu erwarten. Ruhanis Vorbedingung für Verhandlungen – die vollständige Aufhebung der US-Sanktionen – werden sie kaum erfüllen. Dann, und nur dann seien Gespräche im Kreis aller ursprünglichen Partner des Abkommens denkbar, sagte der iranische Präsident am Dienstag im Parlament in Teheran. Für Trump wäre das ein Einknicken, das selbst er nicht mehr als Erfolg verkaufen könnte. Das Beispiel Nordkorea und die illustren Gipfel mit Kim Jong Un lehren ja auch: Vor dem Fototermin gibt es höchstens warme Worte, im Wechsel mit gewaltigen Drohungen, danach ist alles super, bis es nicht mehr super ist. Auf das Wort des US-Präsidenten allein werden sich die Iraner jedenfalls nicht verlassen wollen, er ist der große Risikofaktor in Washington: Hört er nur auf seine Falken oder kann er auch anders?

Eine Geste des Entgegenkommens

Bleiben also die europäischen Partner des Abkommens, an deren Spitze sich der französische Präsident Emmanuel Macron mit seiner diplomatischen Initiative gestellt hat. Beim G7-Gipfel in Biarritz scheint es ihm wenigstens gelungen zu sein, einen inhaltlichen Zugang zu Trump zu legen. Der ist seither offen für ein Treffen mit Ruhani, wobei eigentlich klar war, dass ihn das irgendwann reizen würde. Wahrscheinlicher ist in der aktuellen Lage eine größere Runde oder dass Macron vorerst den pendelnden Vermittler gibt. Der Versuch, den Iran und die USA miteinander ins Gespräch zu bringen, ist mühsam.

Macron hatte vorgeschlagen, die Europäer könnten dem Iran für die Einhaltung des Nuklearabkommens und seine Verhandlungsbereitschaft eine Kreditlinie in Milliardenhöhe gewähren, um die Ausfälle im Ölgeschäft zu kompensieren. Trump hatte sich dieser Idee zumindest nicht entgegengestellt – seine endgültige Zustimmung, auf die Macron nicht verzichten möchte, steht aber noch aus. Es wäre eine kleine Geste des Entgegenkommens, die vielleicht nicht gleich zu einer ultimativen Annäherung führt, die Lage aber doch etwas beruhigen könnte. Von der nächsten Anreicherungseskalation könnte die Islamische Republik dann erst einmal absehen. Doch von den Europäern und von Trump werden die Iraner mehr sehen wollen. Ruhani betonte am Dienstag zwar: "Unsere Schritte wurden so getroffen, dass es nicht viel Zeit braucht, um zum Ausgangspunkt zurückzukehren." Doch der Anreiz für den Iran bleibt groß, den Druck weiter zu erhöhen.