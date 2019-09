Der Iran will im Atomstreit den drei EU-Unterzeichnerstaaten zwei weitere Monate Zeit geben, ihre Zusagen einzuhalten und so das Abkommen von 2015 zu retten. Präsident Hassan Ruhani sagte dem staatlichen Fernsehen zufolge, es sei unwahrscheinlich, schon in den kommenden Tagen eine Einigung über den Erhalt des Abkommens zu erreichen. "Europa wird zwei weitere Monate Zeit haben, seine Zusagen zu erfüllen."

Die drei EU-Staaten Großbritannien, Frankreich und Deutschland halten neben Russland und China an der Vereinbarung fest, die US-Präsident Donald Trump vor über einem Jahr einseitig aufgekündigt hatte. Trump will mit neuen Wirtschaftssanktionen den Iran zu einem Abkommen über sein Atom- und Raketenprogramm zwingen, das weit über die bisherige Vereinbarung hinausgeht. Die drei EU-Staaten haben dem Iran zugesichert, seine Öl- und Bankenbranche vor den neuen US-Sanktionen zu schützen.

Um eine Einlösung dieses Versprechens zu erwirken, setzt der Iran schrittweise seine Verpflichtungen aus dem Atomabkommen aus. Anfang Juli verstieß der Iran erstmalig gegen die in dem Abkommen festgesetzte Grenze für die Urananreicherung. Statt, wie erlaubt, höchstens 3,67 Prozent wurden 4,5 Prozent angereichert. Die Führung in Teheran hat wiederholt erklärt, man könne die Grenzüberschreitungen zurücknehmen, sobald die EU-Staaten ihre Zusagen einhalten. Das Ziel des Abkommens von 2015 ist, die Zeit, die der Iran für den Bau einer Atombombe bräuchte, von zwei bis drei Monaten auf ein Jahr auszudehnen.

Zudem will der Iran das Atomabkommen nur wieder einhalten, wenn das Land eine von Frankreich vorgeschlagene Kreditlinie über mehrere Milliarden Euro erhält. Die Rückkehr zu allen Verpflichtungen des Abkommens sei von dem Erhalt des Geldes über einen Zeitraum von vier Monaten abhängig, zitiert die halbstaatliche Nachrichtenagentur Fars den stellvertretenden Außenminister Abbas Aragchi. "Andernfalls werden wir unsere Verpflichtungen weiter zurückfahren."

Entweder müsse Europa dem Iran Öl abkaufen oder eine Kreditlinie zur Verfügung stellen, die in der Summe dem Verkauf von Öl gleichzusetzen sei. Verhandlungskreisen zufolge hatte Frankreich dem Iran 15 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Entscheidend sei aber, dass US-Präsident Donald Trump einer solchen Vereinbarung zustimmt.

Ein Ultimatum wie das jetzige hatte die iranische Regierung bereits vor zwei Monaten gesetzt. Im Juli sprach der iranische Außenamtssprecher Abbas Mussawi von einer 60-Tage-Frist, wobei offenblieb, wie die weiteren Schritte des Iran nach dem Ablaufen der Frist aussehen würden.