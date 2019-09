Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat Verhandlungen mit den USA eine Absage erteilt, solange sie die Beschränkungen gegen sein Land nicht aufgehoben haben. "Stoppen Sie die Sanktionen, um den Weg für den Beginn von Verhandlungen freizumachen", sagte Ruhani vor der UN-Vollversammlung in New York. Man könnte die Einladung zu Verhandlungen nicht ernst nehmen, wenn die USA behaupteten, "die härtesten Sanktionen der Geschichte gegen die Würde und den Wohlstand unserer Nationen verhängt zu haben". Er habe kein Interesse an einem gemeinsamen Foto mit US-Präsident Donald Trump, ergänzte Ruhani. So etwas stehe am Ende von Verhandlungen, nicht an deren Anfang.

US-Präsident Donald Trump versucht im Streit über das iranische Atom- und Raketenprogramm, die Islamische Republik mit strikteren Sanktionen zum Einlenken zu bringen. Die Strafmaßnahmen richten sich vor allem gegen den Finanz- und den Ölsektor des Iran. Trump hatte das Atomabkommen mit dem Iran im Mai 2018 einseitig gekündigt, die Regierung verstärkte darauf die Uran-Anreicherung wieder. Die weiteren Unterzeichnerstaaten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China, Russland sehen sich an das Abkommen weiter gebunden. Das bekräftigten die Außenminister der fünf Länder bei einem Treffen mit ihrem iranischen Kollegen Mohammed Dschawad Sarif. Bundeskanzlerin Angela Merkel vermittelt derzeit in dem Konflikt.

US-Außenminister Mike Pompeo sieht die westlichen Verbündeten im Umgang mit der Iran-Krise auf US-Kurs einschwenken. "Das ist der Beginn eines Aufwachens angesichts der Wahrheit, dass Iran der Aggressor ist und nicht der Geschädigte", sagte er.



Trump hat sich zwar zunächst mehrfach zu einem Treffen ohne Vorbedingungen bereit erklärt, das aber nach den Drohnenangriffen auf saudische Öl-Anlagen wieder zurückgenommen, für die Deutschland, Frankreich und Großbritannien den Iran verantwortlich machten. Die Spannungen in der Region hatten durch die Angriffe noch einmal erheblich zugenommen.



Friedensinitiative in der Golfregion

Ruhani erinnerte daran, dass sich der Iran nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen ein Jahr lang an die Vereinbarung gehalten habe. Von den Europäern habe er in dieser Zeit leider "nur schöne Worte" gehört, sagte Ruhani.



Zuletzt hatte sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für ein direktes Treffen von Ruhani mit Trump eingesetzt, auch um die Krise in der Golfregion zu entschärfen. Trump hatte dem Iran in seiner Ansprache bei der UN-Vollversammlung am Dienstag mit weiteren Sanktionen gedroht. An diesem Mittwoch kündigte seine Regierung neue Sanktionen gegen Irans Ölexporte an.

Nach monatelanger Zuspitzung der Krise in der Golfregion kündigte Ruhani zudem an, eine Friedensinitiative zu starten. Die USA will er dabei aber ausgrenzen. Sein Plan zielt darauf ab, dass die Anrainerstaaten der strategisch wichtigen Straße von Hormus am Persischen Golf ohne Einmischung von außen dafür sorgen, dass Krisen gelöst werden. Die Straße von Hormus verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman und zählt zu den wichtigsten Routen der Handelsschifffahrt weltweit. Die Region verfügt über riesige Ölvorkommen.