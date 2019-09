Nordkorea ist nach eigenen Angaben zur Wiederaufnahme von Atomverhandlungen mit den USA noch im September bereit – wenn die USA mit neuen Vorschlägen an den Verhandlungstisch zurückkehren. Man habe der Regierung in Washington genug Zeit gegeben, zitieren Staatsmedien die Erste Vizeaußenministerin Choe Son Hui. Die neuen Vorschläge müssten für Nordkorea ausreichend sein. Anderenfalls werde der Austausch zwischen den beiden Ländern zu Ende gehen, die Atomverhandlungen wären nicht zu retten.

Choe Son Hui reagierte auf Äußerungen des US-Sondergesandten für Nordkorea, Stephen Biegun. Dieser hatte am vergangenen Samstag der Regierung in Pjöngjang vorgeworfen, die Atomgespräche zu blockieren und "nach Hindernissen für Verhandlungen zu suchen". Nordkorea, forderte Biegun, solle sich besser engagieren, "solange die Gelegenheit andauert". Notwendig sei "eine intensive Serie von Verhandlungen".

"Kein Problem" oder "unberechenbares Verhalten"

Diese sind allerdings bereits seit Februar nicht mehr geführt worden. Damals gingen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un bei ihrem Treffen in Vietnam unversöhnlich auseinander, nachdem der US-Präsident die Forderung Kims nach umfassenden Sanktionserleichterungen im Gegenzug für eine Teilabrüstung abgelehnt hatte. Beide Staatschefs trafen sich dann Ende Juni erneut und einigten sich auf eine Wiederaufnahme der Diplomatie. Öffentliche Treffen gab es seitdem aber nicht.

Stattdessen unternahm Nordkorea in den vergangenen Monaten eine Reihe von Raketentests und verstieß damit gegen UN-Resolutionen, die dem Land jegliche Tests ballistischer Raketen verbieten. Während Trump erklärte, er habe "kein Problem" damit, warf sein Außenminister Mike Pompeo dem Regime in Pjöngjang "unberechenbares Verhalten" vor.

Zugleich werfen die Vereinten Nationen der nordkoreanischen Führung vor, ihr Atomwaffenprogramm weiter voranzutreiben – ungeachtet der US- und UN-Sanktionen. So heißt es in einem Bericht, das Land habe im Zeitraum von Februar bis August seine Entwicklung von nuklearen Sprengköpfen sowie den Betrieb der Atomanlage Yongbyon teilweise fortgesetzt. Zwar gebe es keine Anzeichen dafür, dass der Hauptreaktor der Anlage in den vergangenen Monaten betrieben wurde. Es sei aber "gelegentliche Aktivität" im radiochemischen Labor beobachtet worden. Zudem würden Bauarbeiten an einem Leichtwasserreaktor und Aktivitäten zur Uran-Anreicherung fortgesetzt.