Gern verdrängt, immer noch da: die Atomwaffen. Neue Sprengköpfe und Trägersysteme werden konstruiert, darunter auch kleinere. Die sind besonders gefährlich, denn sie senken die Schwelle zum Atomkrieg. Und das in einer Welt, die weitaus unordentlicher ist als zur Zeit der Ost-West-Konfrontation. In einer Welt noch dazu, in der nun auch Newcomer wie – ausgerechnet – Saudi-Arabien zwecks Energiegewinnung in die Kerntechnik einsteigen. Gerne hört man das nicht. Denn Brennstoff für Atomkraftwerke lässt sich im Prinzip auch in Sprengstoff umwandeln. Zurzeit erzeugen weltweit 450 Atomkraftwerke Strom, 55 weitere sind im Bau. Kurz: die Überwachung des nuklearen Materials ist dringlicher denn je.

Zuständig dafür ist die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien. In dieser Woche tagt ihre Generalversammlung, an der Top-Diplomatinnen und -Diplomaten der 171 Mitgliedsstaaten teilnehmen. Sie streiten über den Iran-Konflikt und diskutieren über die Zukunft der Atomkontrollen, auch weil ein Nachfolger des vor zwei Monaten gestorbenen IAEA-Generalsekretärs Yukiya Amano gefunden werden muss.

Derzeit werden sämtliche Rüstungskontrollabkommen nach und nach aufgegeben oder nicht fortgesetzt, die Wiener Atombehörde hingegen ist geblieben, sie ist sozusagen the last man standing. Die US-Regierung unter Donald Trump erhöht sogar ihre Beiträge für die "Agency", wie der Jargon sie nennt. Auch Länder wie China oder Russland lassen keinen Zweifel an der IAEA aufkommen und tragen brav zu ihrem Budget bei, das sich auf mehr als 550 Millionen US-Dollar pro Jahr beläuft. Selbst der Iran akzeptiert ihre Autorität. Er unterwirft sich den Kontrollen, die der Atomdeal von 2015 dem Land auferlegt.

Irans Atomprogramm ist das bestüberwachte der Welt

Dass sie nach wie vor alltägliche Praxis sind, ist keineswegs selbstverständlich. Denn die US-Regierung hat sich der Abmachung entzogen und wieder Sanktionen verhängt. Daraufhin hat Teheran mit drei (vorab angekündigten) Schritten die nukleartechnischen Grenzen übertreten, die ihm der Deal zog. Das iranische Argument, das sei eine legitime Reaktion auf die abredewidrigen amerikanischen Sanktionen, ist unzutreffend, denn für derartige Konflikte sieht das Abkommen ein abgestuftes Verfahren vor einer Konfliktkommission vor. Der Iran hält sich nicht daran.

Gleichwohl, bis heute ist das iranische Atomprogramm das bestüberwachte der Welt. Tagein, tagaus sind Inspektoren der IAEA in den Anlagen der Iraner unterwegs, außerdem werden die Einrichtungen in Echtzeit und online mit Videokameras überwacht, an stillgelegten Apparaturen wiederum wurden elektronische Siegel angebracht, die gleichfalls online sind.

Also keine Lücken? So weit will man in Wien nicht gehen. Schließlich ist gut belegt, dass der Iran in der Vergangenheit die Weltöffentlichkeit über sein Atomprogramm belogen hat, das mindestens bis zum Jahr 2003 auch auf den Bau von Waffen zielte. Zwar existiert derzeit kein Hinweis darauf, dass diese Arbeiten heute noch weitergehen, aber das Zertifikat, dass die gesamte iranische Atomtechnik nur friedlichen Zwecke diene, will die IAEA nicht ausstellen. So ein Schriftstück trüge den Titel "broader conclusion", das ist ein rechtstechnischer Begriff; es wurde auch ein paar anderen Ländern noch nicht erteilt und steht erst am Ende einer mehrjährigen, strengen Prüfung.

Diesem abschließenden positiven Urteil steht im Fall des Iran nicht zuletzt die Tatsache entgegen, dass die IAEA-Inspektoren immer wieder auf hinhaltenden Widerstand der Behörden am Ort stoßen. Zwar gilt eine 24-Stunden-Frist, innerhalb der eine beantragte Inspektion möglich gemacht werden muss, doch man darf den Einfallsreichtum unwilliger Offizieller in Teheran nicht unterschätzen. Wenn sie wollen, ist immer irgendwas.