Die britische Journalistin Charlotte Edwardes hat dem britischen Premierminister Boris Johnson vorgeworfen, sie bei einem Mittagessen vor 20 Jahren begrapscht zu haben. Edwardes, die heute Kolumnistin bei der Sunday Times ist, arbeitete damals bei dem Nachrichtenmagazin The Spectator, Johnson war dessen Herausgeber. Ihrer Darstellung nach habe Johnson seine Hand "sehr weit oben" auf ihren Oberschenkel gelegt.

Johnsons Tories kommen am heutigen Montag in Manchester zu ihrem Parteitag zusammen, dessen Motto lautet get Brexit done (den Brexit hinbekommen). Doch die britischen Medien berichten seit dem Wochenende vor allem über die Vorwürfe gegen Johnson. Ein Regierungssprecher hatte den Vorwurf als unwahr zurückgewiesen, Edwardes schrieb daraufhin am Sonntagabend auf Twitter: "Wenn sich der Premierminister nicht an den Vorfall erinnern kann, dann habe ich eindeutig ein besseres Gedächtnis als er."

Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock sagte in einem Interview über die Journalistin, er kenne sie und wisse, dass sie glaubwürdig ist. Ex-Arbeitsministerin und Johnson-Kritikerin Amber Rudd pflichtete Hancock per Twitter bei.

Auch den Vorwurf des Amtsmissbrauchs aus seiner Zeit als Londoner Bürgermeister konnte Johnson bislang nicht abschütteln. Er habe nichts zu erklären gehabt, sagte er auf die Frage des BBC-Moderators Andrew Marr am Sonntag, ob er seine Freundschaft zu der amerikanischen Geschäftsfrau Jennifer Arcuri angegeben hatte, als diese Fördergelder von der Stadt London erhalten hatte. Die Stadtverwaltung hatte den Fall zur Prüfung an die Polizeiaufsicht weitergeleitet, sie soll nun entscheiden, ob ermittelt wird.