Nach dem Urteil des Supreme Courts nehmen die britischen Abgeordneten am Mittwoch ihre Arbeit wieder auf. Wer jedoch auf einen großen Eklat im Unterhaus hofft, wird enttäuscht werden. Zwar hat der Supreme Court geurteilt, dass der britische Premierminister Boris Johnson versucht hat, die Demokratie auszuhebeln, um unbehelligt vom Parlament seine harte Brexitpolitik durchzupauken. Aber so historisch und vernichtend das Urteil auch ist: Johnson macht nicht die geringsten Anstalten zurückzutreten. Auch wird Oppositionsführer Jeremy Corbyn am Mittwoch kein Misstrauensvotum gegen Johnson stellen. Der Grund: Nach wie vor denken Johnson und Corbyn vornehmlich an ihre eigene Macht und die Macht ihrer Partei. Sie wollen ihre Chancen maximieren, die unausweichlich bevorstehenden Neuwahlen (wann immer sie auch stattfinden werden) zu gewinnen.



Zunächst zu Boris Johnson, der am Rande des UN-Gipfels bereits die Grundzüge seiner Strategie dargelegt hat. Natürliche werde die Regierung das Urteil des Supreme Courts respektieren, aber er, Johnson, sei anderer Meinung, sagte der Premierminister. Wichtiger sei, dass niemand ihn davon abhalte, das zu tun, was das Volk wolle, nämlich den Brexit umzusetzen. Johnson stellt sich auf Seite derjenigen, die in jedem Fall die EU verlassen wollen. Die EU-Anhänger, das Parlament – und jetzt sogar der Supreme Court – werden zu Gegnern deklariert, die ihn nicht gewähren lassen, den Willen des Volkes umzusetzen.



Das kommt an, zumindest bei den Brexit-Anhängern im Lande: Sie sehen in Johnson einen Premierminister, der ihnen gegenüber der Elite und dem Establishment hilft. Sie verzeihen ihm, dass er versucht hat, die Verfassung zu brechen, und dass sein eigener Minister Jacob Rees-Mogg die Königin hinters Licht geführt hat. So gesehen spielt Boris Johnson die Niederlage vor dem Supreme Court sogar in die Hände.



Freilich ist die Situation für Johnson noch mal komplizierter geworden. Er hat keine schnelle Neuwahl durchsetzen können; das Parlament hat einen No-Deal-Brexit per Gesetz ausgeschlossen; die Rebellen der Konservativen Partei haben sich nicht einschüchtern lassen; der Supreme Court hat die Aussetzung des Parlamentes für "unrechtmäßig, null und nichtig" erklärt. Johnson hat bislang alle sechs Abstimmungen im Parlament verloren. Er hat keine Mehrheit mehr im Unterhaus.



Will Johnson daran festhalten, dass am 14. Oktober eine neue Legislaturperiode eingeläutet wird, muss er das Parlament – rechtlich korrekt – für einige Tage aussetzen. Selbst wenn das glatt über die Bühne geht, steht Johnson aber vor einem viel größerem Problem: Er muss einen Kompromiss mit der EU finden. Das vor kurzem erlassene No-Deal-Gesetz zwingt Johnson, spätestens bis zum EU-Gipfel und dem 19. Oktober eine Art Abkommen mit der EU festzuzurren.