Die Popularität des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro hat einer aktuellen Umfrage zufolge durch sein Verhalten im Streit um die heftigen Brände im Amazonasregenwald gelitten. 38 Prozent der Brasilianerinnen und Brasilianer lehnten seine Politik und sein Verhalten ab, ergab eine Umfrage des Datafolha-Instituts im Auftrag der Zeitung Folha de São Paulo – fünf Prozent mehr als noch im Juli. Auch die Zahl der potentiellen Wählerinnen und Wähler, die mit der Politik des extrem rechten Präsidenten einverstanden sind, sei in dem Zeitraum von 33 auf 29 Prozent gefallen.

Drei Viertel der Brasilianerinnen und Brasilianer (76 Prozent) finden das internationale Interesse an der Erhaltung des Amazonas-Gebiets "legitim". Zugleich sehen aber 75 Prozent die Verwaltung des Regenwald-Gebietes als eine nationale Aufgabe an. 35 Prozent sind der Meinung, dass ihre Regierung dabei auf die Ansichten ausländischer Regierungen hören sollte.



Hälfte der Befragten finden Umgang mit Bränden "schlecht"

Zwei von drei Befragten (66 Prozent) vertraten zudem die Ansicht, Brasilien solle zum Erhalt des Amazonas Hilfen aus dem Ausland in Anspruch nehmen. Bolsonaro hatte in der vergangenen Woche ein Soforthilfe-Angebot der G7-Staaten in Höhe von umgerechnet 18 Millionen Euro zurückgewiesen. 51 der Befragten sagten, Bolsonaros Umgang mit den aktuellen Bränden sei "schlecht", 21 Prozent betrachten sie als "mittelmäßig" und nur 25 Prozent als "gut".

Brasilien erlebt derzeit die schwersten Waldbrände seit Jahren. Nach Angaben des staatlichen Weltrauminstituts gab es in diesem Jahr bereits mehr als 87.000 Brände – das ist die höchste Zahl seit 2010, als im gesamten Jahr mehr als 132.000 Waldbrände gezählt wurden. Mehr als die Hälfte der Brände schwelen im Amazonas-Becken. Betroffen waren meist Flächen in Privatbesitz, aber auch in Naturschutzgebieten und Ländereien der indigenen Bevölkerung brechen immer wieder Feuer aus.



Bolsonaro entließ den Chef des Weltrauminstituts Ricardo Galvão, nach Veröffentlichung dieser Zahlen. Die Behörde würde der Presse "falsche Daten" liefern und damit "das Spiel der Nichtregierungsorganisationen zu spielen." Er behauptete unter anderem, dass Nichtregierungsorganisationen (NGO) die Waldbrände gelegt haben könnten, um sich für die Streichung öffentlicher Mittel zu rächen und seine Regierung zu diskreditieren. Er behauptet, es gäbe weniger Brände als in den Vorjahren; das sage ihm "sein Gefühl".



Nach Einschätzung von Umweltschützern stecken meist Farmer bereits abgeholzte Flächen in Brand, um neue Weideflächen für Rinder und Ackerland für den Soja-Anbau zu schaffen. Wegen der Trockenzeit greifen die Feuer aber auch immer wieder auf noch intakte Waldflächen über. Kritiker werfen Bolsonaro vor, die Agrarindustrie zu Brandrodungen aufgerufen zu haben.

Tausende neue Brände trotz Rodungsverbot

Zuletzt gab Bolsonaro dem öffentlichen Druck nach und ordnete ein 60-tägiges Rodungsverbot per Dekret an, das Donnerstag in Kraft trat. Seitdem wurden auf Satellitenaufnahmen aber tausende neue Brände entdeckt.